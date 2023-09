Portos do Paraná ajuda a retirar 220 quilos de resíduos de praia da Ilha do Mel

A Portos do Paraná participou neste final de semana das comemorações do Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios e Mangues. A empresa pública retirou 220 quilos de resíduos da comunidade de Ponta Oeste, na Ilha do Mel, em Paranaguá. Desde 2018, quando foi instituído o terceiro sábado de setembro para este tipo de ação, pessoas ao redor do mundo em quase todos os países se dedicam a limpar o ambiente onde vivem.

“Esta foi uma ação alusiva ao Dia Mundial, em parceria com o SESC na Ponta Oeste da Ilha do Mel. Estivemos presentes com a equipe da Portos do Paraná e mais alguns voluntários”, informa a bióloga e analista portuária Jaqueline Dittrich. "A maior parte dos resíduos era reciclável. Chamou a atenção quantidade de garrafinhas long neck que o pessoal consome no local e descarta de maneira inadequada".

De acordo com ela, essa ação faz parte do Programa de Monitoramento de Manguezais, desenvolvido de maneira permanente. “Ele envolve limpeza de praias e outros ambientes do Litoral do Paraná”, destaca Jaqueline.

Para o oceanógrafo Tiago Mafra, da Cia Ambiental (que presta serviços para a Portos do Paraná), esta foi uma ação de conscientização contra a destinação incorreta de lixo perto do mar. “É importante retirar esses resíduos do ambiente marinho. Eles estavam na praia e com a variação das marés poderiam ser levados ao mar, prejudicando todo o ecossistema. Lixo no mar é um dos grandes problemas globais e gera consequências graves para a fauna local”, destaca.

Segundo ele, a Ponta Oeste foi escolhida por estar na área de influência direta do Porto de Paranaguá. “A Portos do Paraná já desenvolve limpeza de praias e em manguezais. Estamos promovendo algumas ações na região, visando o saneamento básico em geral, então essa foi uma medida muito importante nesse cenário”, arremata Mafra.

DIA MUNDIAL DA LIMPEZA– OWorld Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios e Mangues), como é oficialmente conhecida a data, nasceu de uma mobilização na Estôniaem 2008, quando 50 mil pessoas percorreram o país para retirar 10 mil toneladas de lixo em apenas cinco horas.