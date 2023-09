Sanepar finaliza obras que vão dobrar a produção de água em Cafelândia

A Companhia de Saneamento do Paraná está ampliando o sistema de abastecimento de água em Cafelândia, com garantia de fornecimento por mais 30 anos. Com investimento de cerca de R$ 18 milhões, as obras incluem a operação de um novo poço e construção de novo reservatório que devem terminar em setembro e vão elevar a produção de água no município dos atuais 3.400 metros cúbicos por dia para 7.400 m³/dia.

Nesta terça-feira (19), será feita obra de interligação do novo poço ao sistema de distribuição que já está em operação. As interligações e testes de estanqueidade para verificar se não há vazamento são etapas que antecedem o início de operação do novo poço, que deve ocorrer em outubro. Por causa da obra da interligação pode ocorrer oscilação de pressão na rede de distribuição ou falta de água pontual na cidade.

O novo poço fica na região do Rio Melissa e terá capacidade de vazão de 4 mil metros cúbicos de água por dia. Além das obras de operacionalização do poço, está em construção uma estação de bombeamento e mais 3 mil metros de adutoras que ligarão o novo reservatório ao sistema de distribuição.

O empreendimento também compreende a instalação de um novo reservatório de água em aço vitrificado com capacidade de armazenamento de um milhão de litros. Com esta nova unidade, a capacidade de reservação de água na cidade vai aumentar para 2,4 milhões de litros de água.