Inscrições para a Corrida da Sanepar em Pato Branco encerram nesta segunda

A etapa de Pato Branco do Circuito de Corridas de Rua Sanepar 60 anos já conta com quase 600 inscritos, uma das mais concorridas da cidade. A prova acontece no próximo domingo (24). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta segunda-feira (18).

A largada, partindo da Praça Presidente Vargas, em frente à Caixa Econômica Federal, será às 7 horas para 5 e 10 km e às 8h30 para a corrida kids. Inscrições AQUI .

A entrega dos kits aos atletas inscritos será no sábado (23), em local a ser definido pelos organizadores e divulgado nos próximos dias.

O Circuito de Corridas de Rua Sanepar é realizado em comemoração aos 60 anos da Companhia e dá sequência às fases que ocorreram no Litoral e em Curitiba, no Verão Maior Paraná 2022/2023. Além da caminhada e dos percursos de 5 km e 10km para os adultos, crianças com mais de cinco anos participam da etapa Kids. Todos recebem medalhas.

TROFÉU HÉLIO DE PAULA– O circuito de Pato Branco vai ser o primeiro a premiar os empregados da Sanepar mais bem colocados nas provas de 5 e 10 quilômetros, tanto masculino como feminino, com o Troféu Hélio de Paula.

O troféu homenageia o empregado que morreu no mês de agosto após sofrer acidente de trânsito, em Foz do Iguaçu, enquanto treinava corrida. De Paula era um atleta que participava de provas nacionais e internacionais, sendo destaque nas provas e corridas promovidas pela Sanepar.

Ele ficou em segundo colocado na categoria 50/54 no Circuito de Ruas Sanepar, realizado em Foz do Iguaçu, no dia 9 de julho.

OESTE– Depois de Pato Branco, as provas estão marcadas para Toledo, em 8 de outubro. As inscrições para essa etapa também já estão aberta.

Confira o calendário regional dos demais circuitos:

08/10– Toledo

15/10 – Curitiba (edição especial Outubro Rosa)

22/10 – Londrina

29/10 – Maringá

12/11 – Cascavel

19/11 - Guarapuava

03/12 – Ponta Grossa

10/12 - Umuarama

17/12 – Curitiba