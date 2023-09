Paraná bate recorde de contratações via Agências do Trabalhador no mês de agosto

As Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento intermediaram 14.705 contratos de trabalho em agosto, o melhor resultado já registrado para o mês no Paraná e um crescimento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado, com 12.699 contratações.Em agosto, o Paraná foi responsável por 32,74% de todas as 44.917 contratações de trabalho feitaspelo Sine em todo o País. São Paulo encerrou o período em segundo lugar, com 6.474 colocações, enquanto o Ceará teve desempenho próximo, com 6.101 contratos fechados.

Na região Sul, o Paraná empregou 81,26% das 18.096 pessoas contratadas em agosto para vagas formais de trabalho. O Rio Grande do Sul registrou 2.586 intermediações neste período e Santa Catarina, 805.

As localidades que mais intermediaram contratações via Sine foram Curitiba (1.500), Toledo (677), Cianorte (499), Cascavel (490), Campo Largo (424), Pato Branco (411), São José dos Pinhais (401), Francisco Beltrão (232), Assis Chateaubriand (280), Apucarana (237), Marechal Cândido Rondon (237), Guarapuava (235), Dois Vizinhos (223) e Umuarama (208). Mesmo cidades menos populosas registraram bons indicadores, como Carambeí (86), Altônia (87), Chopinzinho (97), Imbituva (105) e Lapa (129).

No acumulado do ano, a rede Sine estadual colocou 96.500 pessoas em vagas de emprego, um desempenho 121% superior ao segundo colocado, São Paulo (43.646). O Ceará ficou em terceiro lugar, com 34.381. Em relação aos oito primeiros meses de 2022, com 83.318 empregos intermediados, o avanço foi de 15,82%.

Entre os estados da região Sul, o Paraná concentrou, de janeiro a agosto, mais de 79% de todas as contratações via Sine. O Rio Grande Sul contabilizou, no mesmo período, 43.646 intermediações, enquanto Santa Catarina colocou em oito meses 34.381 trabalhadores em empregos formais através das Agências do Trabalhador e postos de atendimento.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o desempenho do Estado em colocar pessoas no mercado de trabalho através da Rede Sine atende a uma meta estabelecida pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior de manter o Paraná como grande celeiro de empregos.

“Estamos perto de chegar a 100 mil empregos formais preenchidos através da intermediação de mão de obra feita pelas Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento. Tendo como base o resultado obtido até agosto, certamente fecharemos o ano com mais de 150 pessoas trabalhando com carteira assinada no Estado via SINE, disparadamente o melhor resultado do sistema em todo o País”, comentou.

