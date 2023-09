Transporte metropolitano: Amep implanta linha circular durante reforma da Estação Tubo da PUC

A partir desta terça-feira (19) e até dia 26 de setembro, a Estação Tubo PUC, que serve como ponto de conexão entre Fazenda Rio Grande e a rede integrada de transporte público da Região Metropolitana de Curitiba, ficará temporariamente desativada devido a obras de reforma. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) implantará uma linha provisória para garantir a mobilidade dos passageiros durante esse período.

Um ônibus circular multimodal estará disponível para o transporte de passageiros, com embarque comum realizado junto à linha 614-Fazendinha/PUC, em frente à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), na Rua Imaculada Conceição, no Prado Velho.

Esse ônibus circular transporta os passageiros até o Tubo Paiol, onde será possível realizar conexões com qualquer outra linha do sistema integrado de transporte público de Curitiba. A disponibilidade desse ônibus garantirá que os passageiros possam continuar suas viagens com o mínimo de transtorno durante o período de interrupção da Estação Tubo PUC.

Os horários do ônibus circular de saída da PUC e do Paiol estão disponíveis AQUI .