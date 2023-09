14,2 mil vagas: Agências do Trabalhador têm oportunidades em todo o Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.275 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.481 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de abatedor de aves, com 325 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 312, e operador de caixa, com 309.

A Região Metropolitana de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.628). São ofertadas 972 vagas para auxiliar de linha de produção, 230 para operador de processo de produção, 200 para abatedor de aves e 180 para abatedor de porcos.

A Grande Curitiba aparece em seguida em volume (3.618), com 453 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 312 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 262 para operador de telemarketing receptivo e 147 para operador de caixa.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 179 vagas para preenchimento urgente: operador de caixa (61), auxiliar de cozinha (54), atendente de lanchonete (51), pedreiro (11) e mecânico ferroviário (02).

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (1.341), Campo Mourão (1.152) e Umuarama (1.120). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 167 vagas, montador de equipamentos elétricos, com 38, pedreiro, com 36, e operador de caixa, com 28 oportunidades.

Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (201), abatedor de porcos (80), magarefe (50) e carregador para armazém (30). Em Umuarama, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 637 oportunidades, abatedor de porcos, com 70, costureiro em série, com 33, e vendedor interno, com 27.

Outros segmentos da economia também ofertam vagas no Paraná. Em Jacarezinho, há ofertas para soldador e vigilante; em Ponta Grossa, paraembalador e balanceiro.

ATENDIMENTO– Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira AQUI as vagas por regionais.