Com recursos do Estado para entrada, 468 famílias conquistam casa própria em Arapongas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou neste sábado (16) da inauguração do Residencial Bem Viver Arapongas, um bairro planejado com 683 casas, das quais 468 contaram com benefícios do programa Casa Fácil Paraná, totalizando R$ 9 milhões em investimentos do Estado. O empreendimento foi realizado em um trabalho integrado do Poder Executivo estadual com a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Arapongas e a Construtora Pacaembu.

Os recursos estaduais aplicados diretamente no projeto custearam R$ 15 mil do valor de entrada dos imóveis de famílias cadastradas e aprovadas pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), somando R$ 7 milhões. Os outros R$ 2 milhões foram aportados em contrapartidas da Copel e Sanepar para instalação das redes de energia elétrica, água e esgoto sem custo aos moradores.

Ratinho Junior, que na mesma data anunciou a destinação de R$ 1,9 bilhão para a educação especial , defendeu o modelo de gestão voltado à habitação de interesse social adotado pelo Paraná como uma forma de ampliar o atendimento à população de menor renda. “Ao assumirmos o Governo do Estado, nós percebemos que um dos principais entraves para a aquisição da casa própria era a dificuldade das famílias em ter o dinheiro necessário para dar como entrada, por isso criamos o subsídio para ajudá-las na realização desse sonho”, explicou.

“O Casa Fácil Paraná é hoje o maior programa habitacional do país. Aqui Arapongas tivemos o orgulho de entregar um dos maiores conjuntos residenciais do Estado e já anunciamos uma segunda etapa, com mais 700 moradias, também em parceria com a iniciativa privada, a Caixa Econômica e a prefeitura para atender as famílias que ainda sonham com uma casa própria”, acrescentou o governador.

BEM VIVER ARAPONGAS– As casas do residencial possuem modelo arquitetônico padrão com 43,85 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com lotes e sistemas construtivos planejados para permitir futuras ampliações pelos proprietários. O conjunto foi construído em formato de bairro planejado, na Estrada da Aliança, com fácil acesso à região central da cidade graças a uma obra de ligação viária feita pela Prefeitura de Arapongas.

Além do subsídio estadual, os compradores também foram beneficiados com descontos variáveis, conforme a renda, do programa Minha Casa Minha Vida, que podem chegar a R$ 38 mil para aquelas com menor poder aquisitivo. Os beneficiários também puderam utilizar o saldo do FGTS para abatimento das prestações mensais, cujos contratos de financiamento têm prazo de até 30 anos.

NOVA ETAPA– Desde que o Casa Fácil Paraná foi criado, em 2021, o programa beneficiou 1.263 famílias de Arapongas com subsídios para compra da casa própria em sua primeira etapa.

Para a segunda etapa do programa , já anunciada pelo Governo do Estado, o subsídio será ampliado de R$ 15 mil para R$ 20 mil e o público-alvo abrangerá famílias com renda de até quatro salários mínimos. Os interessados em adquirir novos imóveis com os benefícios devem se cadastrar no site da Cohapar.

De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, as melhorias no programa permitirão a redução do déficit habitacional do Paraná. “O Casa Fácil ajudou a impulsionar o mercado imobiliário e a indústria da construção civil no Paraná, cuja modalidade de concessão de subsídio representa 30 mil das 45 mil construídas nesta primeira etapa”, informou. “Com o aumento do subsídio por família e ampliação da faixa de renda do público-alvo, o governador nos autorizou a contratar mais 40 mil imóveis, com impacto na economia e na geração de novos empregos”, concluiu Lange.

A próxima fase do Bem Viver Arapongas, com 478 casas, será um dos empreendimentos incluído nesta nova etapa do programa estadual. A informação foi confirmada em primeira mão pelo governador Ratinho Junior durante o evento, que garantiu que os benefícios do poderão ser concedidos a todas as novas unidades previstas, dentro do mesmo modelo de bairro planejado, desde que os compradores se encaixem nos critérios do programa e obtenham a aprovação da Cohapar e da Caixa.

MUDANÇA DE VIDA– Uma das novas moradoras do Bem Viver Arapongas é a costureira Erica de Oliveira, de 33 anos. Para ela, a mudança significa uma oportunidade de recomeço. “Eu moro com a minha vó e agora vou ter o que é meu, está até difícil de acreditar porque eu nunca pensei que conseguiria uma casa própria, até porque como muitos aqui eu não tinha dinheiro suficiente para dar de entrada sozinha”, revelou. “Eu espero que muita coisa mude a partir de agora. Estou muito feliz”, comemorou.

Outro que já faz planos para o novo lar é o caminhoneiro Nivaldo da Silva, que não esconde a felicidade por conquistar sua primeira casa aos 53 anos de idade. “Os descontos que eu tive fizeram toda a diferença e as prestações cabem dentro do que eu ganho”, contou. “É uma conquista muito grande, porque eu nunca tive uma casa própria, então aqui eu tenho certeza que vou vencer e ter sucesso”, completou.