Estado apresenta resultados do planejamento regional e reforça apoio ao pleitos no PPA

O Governo do Estado promoveu nesta sexta-feira (15), em Foz do Iguaçu (Oeste), o encontro Planejando o Desenvolvimento das Regiões do Paraná. O evento reuniu lideranças em torno das entregas previstas para cada região, que constarão no Plano Plurianual (PPA) e que foram definidas a partir de demandas regionais mapeadas pelo programa Paraná Produtivo - Fase II, da Secretaria do Planejamento.

Foram detalhadas 45 entregas previstas para todas as regiões paranaenses, muitas delas definidas entre mais de 700 demandas recebidas pelo programa. Essas ações estratégicas, que somam três para cada uma de todas as 15 regionais do Estado, constarão do PPA.

Segundo o secretário do Planejamento, Guto Silva, as demandas representam o entendimento das regiões e também o desejo do governo estadual de executá-las, mas elas ainda vão passar por avaliações técnicas e orçamentárias. A maioria se refere a obras de infraestrutura rodoviária.

“Aquilo que a região apontou como prioridade colocamos dentro do orçamento, dentro do PPA. Isso facilita a execução, mas não é garantia absoluta de que vai acontecer. É uma projeção. Pode haver frustração com a economia e a arrecadação, um projeto que fica com orçamento muito aquém do almejado, mas a inclusão é um indício muito forte de que o projeto pode ser realizado", disse Silva.

Entre os anseios estão, por exemplo, a exploração doturismo náutico em Angra Doce, no Norte Pioneiro; aduplicação entre Cornélio Procópio e Ourinhos, que consta na nova concessão; a ponte entre São Carlos do Ivaí e Japurá, no Noroeste; a restauração na PR-180 (Goioerê a Quarto Centenário), que já está em andamento; a duplicação da PRC-466 entre Turvo – Pitanga e da PR-412 entre Pontal do Paraná e Matinhos, que já constam no Banco de Projetos do Estado; e a restauração em concreto da PRC-280, no trecho entre Clevelândia e Pato Branco.

INTERAÇÃO– Durante o evento, a Secretaria do Planejamento também diplomou centenas de interlocutores dos programas Paraná Produtivo - Fase II , que realizou o diagnóstico de demandas regionais, e Conecta399 , que tem como objetivo aprimorar a capacidade de captação de recursos pelos municípios paranaenses.

A iniciativa serviu de reconhecimento público aos servidores locais indicados pela gestão municipal e dedicados aos programas e aproximou os interlocutores para que pudessem trocar experiências e se integrar a outros atores que também estão imbuídos, cada qual em sua região, a pensar em toda a rede em que se insere seu município.

Essa aproximação dos grupos foi fundamental, pois possibilitou a interação da administração pública estadual e municipal com as governanças do Paraná Produtivo - Fase II. “Essa comunicação possibilitou um desenho mais preciso de políticas públicas e foi uma grande ação de planejamento estratégico integrado e participativo", explicou o assessor técnico do Conecta399, Eliseu Raphael Venturi.

O Conecta399 enfoca, em um dos seus eixos, a capacitação dos interlocutores, buscando fortalecer as parcerias, o acesso a editais e a projetos. Além do curso de capacitação inicial, está em andamento a capacitação para operar o Transferegov, do governo federal.

“Estamos construindo, em conjunto, uma base sólida para um planejamento estratégico integrado e participativo que resultará no fortalecimento de Estado e no acesso a recursos que impulsionarão nosso desenvolvimento", disseMarcelino Manhani Junior, coordenador de Apoio ao Planejamento Municipal e dos Programas Paraná Produtivo – Fase II e do Conecta399.

PARANÁ PRODUTIVO–Iniciado em 2021 pela Secretaria do Planejamento, em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, o Paraná Produtivo abrangeu oito regiões do Estado, somando 202 municípios. Ele mapeou necessidades e potenciais. Nessa fase, cerca de 750 ações prioritárias foram identificadas e organizadas pela Secretaria do Planejamento, que posteriormente as distribuiu aos gestores de 15 pastas finalísticas.

Também foram elaborados os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional Integrado para as regiões iniciais, além da instituição dos respectivos Conselhos Gestores Regionais, para definição do cronograma e continuidade das ações definidas pelas comunidades.

Para a elaboração dos planos do Paraná Produtivo, todo o processo seguiu o princípio do planejamento participativo, envolvendo prefeitos, secretários e servidores municipais, representantes do setor produtivo e da sociedade civil organizada e, com base na análise de indicadores, fundamentadas em três eixos: Pessoas, Infraestrutura e Sistemas Produtivos, abarcadas pela dimensão da Governança e Gestão. Agora, todo esse conteúdo também será abordado no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.