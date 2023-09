Projeto em andamento: Estado já investiu R$ 5 milhões nessa etapa da Ponte de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), continua avançando na implantação da nova Ponte de Guaratuba e seus acessos, atualmente na fase de projeto e licenciamento ambiental. Nesta semana, o Estado obteve uma vitória no Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu a continuidade da obra.

Com os principais estudos e pesquisas de campo já realizados, que incluíram as sondagens subaquáticas na Baía de Guaratuba e sondagens de solo em ambas as margens, os engenheiros e técnicos agora trabalham na definição do plano funcional da obra, a partir do qual serão projetadas as melhores soluções para execução da ponte e suas vias de acesso.

Os trabalhos também incluem relatórios de engenharia do Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia da ponte, estudos geotécnicos, estudos topográficos, caderno de projetos da obra de arte especial (OAE), cadernos de projetos da implantação dos canteiros, planos de rigging (uso de equipamentos, como guindastes e gruas) e levantamentos topográficos no local de implantação do canteiro e dos acessos à ponte.

Até o momento foram investidos R$ 5.339.053,96 nestas atividades, de um valor total de R$ 386.939.000,00.Esta obra é a primeira contratada pelo DER/PR por meio da Nova Lei de Licitações. O consórcio ganhador da licitação é responsável pelo projeto e pela obra.

MEIO AMBIENTE– Ao mesmo tempo uma equipe trabalha na elaboração de todos os programas ambientais da obra, atendendo as demandas do Instituto Água e Terra (IAT) para emissão da Licença de Instalação, que permitirá o início dos serviços na baía.

Dentro desta iniciativa, nesta semana foram iniciadas as primeiras conversas com as comunidades tradicionais das áreas abrangidas pela obra, com apresentação de relatórios do projeto e dos estudos de impacto da implantação da ponte.

OBRA–Após conclusão desta etapa de projeto, estão previstos 24 meses para os serviços da obra. Ao todo, entre ponte e vias de acesso, a extensão do projeto passa dos três quilômetros de extensão, sendo cerca de 1,2 km somente de ponte, que terá quatro faixas para tráfego de veículos, calçadas e ciclovia.