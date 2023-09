Apicultores de Toledo recebem certificado Susaf e podem comercializar em outras cidades

A Associação dos Apicultores de Toledo, no Oeste do Paraná, recebeu nessa sexta-feira (15) o certificado de credenciamento de estabelecimento no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná (Susaf-PR). Isso significa que agora ela pode comercializar seus produtos em todo o território estadual. A entrega ocorreu no evento que marcou a apresentação dos resultados de dois anos do RenovaPR, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior .

Para Antônio Lauerman, presidente da associação, o certificado é muito importante para os 18 produtores associados, uma vez que toda a produção ultrapassa a possibilidade de absorção pela cidade. “Já começamos algumas negociações e vamos comercializar em algumas cidades. Pretendemos atingir inicialmente os municípios de Assis Chateaubriand, Palotina, Goioerê, Formosa, Jesuítas, Vera Cruz, Nova Santa Rosa e Marechal Cândido Rondon, que ficam perto de Toledo”, explica.

A associação, formada em 1996 na cidade, consegue produzir de 17 a 20 mil quilos de mel por ano. De acordo com Lauerman, a ideia é entrar em cada vez mais mercados, inclusive em cidades em que os estabelecimentos já têm parcerias com outras marcas do produto.

Até agora, 42 municípios paranaenses já aderiram ao Susaf de forma individual, outros 31 por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná (Cid Centro) e 10 pelo Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná (Cicenop). Há, pelo menos, 20 municípios em processo de adesão.

Atualmente 42 agroindústrias estão indicadas para o selo Susaf, podendo vender os produtos sem limites municipais. O objetivo do governo estadual é ter, no mínimo, 200 municípios aderidos até 2026.

SUSAF– O Susaf foi criado por lei em 2013 e é destinado especialmente à agroindústria familiar e às de pequeno porte. A exigência é de que ela esteja registrada no Sistema de Inspeção Municipal (SIM). Ele pode ser concedido aos municípios ou consórcios intermunicipais que apresentem serviço de inspeção estruturado, que garanta que o produto é de qualidade.

Os estabelecimentos interessados obter o selo do Susaf-PR devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores. Além disso, são exigidos a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos.