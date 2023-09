Representantes do Estado participam de seminário de negócios internacionais

O secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, eEduardo Bekin, diretor-presidente da Invest Paraná, agência de promoção de investimentos do Estado, participam na semana que vem da terceira edição do Seminário de Negócios Internacionais do Paraná. Organizado pelo World Trade Center (WTC) Curitiba e pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), por meio da Gerência de Relações Internacionais, o evento deve reunir centenas de participantes no Campus da Indústria, em Curitiba.

Pimentel vai participar da abertura do evento, no dia 20 de setembro, e Bekin fará uma palestra dentro da programação. Ele acabou de voltar da missão internacional liderada pelo vice-governador Darci Piana para a China , que teve como objetivo justamente a expansão da relação comercial do Paraná com empresas do gigante asiático.

Criado em 2021, ainda em formato remoto pelas restrições da pandemia, o Seminário de Negócios Internacionais do Paraná tem o objetivo de promover a interação produtiva entre a indústria, os gestores públicos e as boas práticas do mercado. A segunda edição, realizada presencialmente em 2022, reuniu 500 participantes.

No mês passado, para lançar a nova edição, o WTC Curitiba e a Fiep receberam representantes diplomáticos do Estado, cujo papel na prospecção de negócios e aproximação entre governos e empresas internacionais é de grande relevância. Estiveram presentes a embaixadora do Paraguai, Maria Amarilla, e representantes consulares da Itália, Rússia, Polônia, Finlândia, Luxemburgo, Marrocos, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Japão e Bangladesh.

Para Higor Uchoa Menezes, gerente de Relações Internacionais do Sistema Fiep, o evento está crescendo e ganhando cada vez mais apoio. “Temos planos de expandir essa colaboração com o WTC. O diálogo multilateral deve ser incentivado entre os atores das áreas de negócios e relações internacionais. É o que acreditamos dentro de uma visão globalista de mundo”, ressaltou.

“É fundamental estarmos junto do corpo consular do Paraná durante os dois dias de programação intensa que teremos nesta terceira edição”, destacou Daniella Abreu, presidente do WTC região Sul, em Brasília e Sinop. “Contamos ainda com a participação ativa da Invest Paraná, representando o governo estadual. A cada ano, o seminário se consolida como espaço de fomento aos negócios internacionais em nosso Estado”.

PROGRAMAÇÃO– A programação conta com uma intensa jornada de palestras e mesas-redondas para promover a cultura da internacionalização nas empresas paranaenses, trazendo conhecimento técnico e cases de sucesso. A palestra magna é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e vai contar com a participação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e de empresas como Electrolux, Renault e Airbus.

O seminário debate as perspectivas dos negócios internacionais do Paraná, com um time de especialistas de referência no mercado. Entre os palestrantes confirmados estão, além de Bekin, Gilberto Peralta, presidente na Airbus; Mariana Soletti Beckheuser, CEO na Beckhauser; Marcel Malczewski, presidente do Conselho de Administração da Copel e do Conselho Estratégico do WTC Curitiba; e Gerson Faucz, delegado da Receita Federal do Brasil.

Outro destaque da programação é o “Painel de especialistas: Roadmap para negócios internacionais do Paraná 2040”, que será conduzido pelo Observatório Sistema Fiep, apresentando uma agenda prospectiva para que o estado se torne referência nessa área.

As inscrições para o 3º Seminário de Negócios Internacionais do Paraná são gratuitas e podem ser feitas neste link . Confira a programação completa AQUI .