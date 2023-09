Estado formaliza novas obras de pavimentação e ambulâncias a Ponta Grossa nos seus 200 anos

Ponta Grossa celebrou 200 anos nesta sexta-feira (15) com um desfile comemorativo. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou do ato e anunciou uma série de novas melhorias para a cidade. O maior investimento é o início da pavimentação da Estrada do Alagados, com um convênio de R$ 10,6 milhões, sendo R$ 7,6 milhões com recursos do Estado e R$ 3 milhões como contrapartida do município. Além disso, foram liberados R$ 7 milhões para pavimentação de outras três ruas. A cidade ainda vai receber duas novas ambulâncias.

"Ponta Grossa tem uma grande importância ao longo da história do Paraná, do nosso desenvolvimento, com todo o seu pioneirismo, aquilo que desbravou ao longo desses 200 anos. E nesse momento o município é um polo econômico e industrial que vem reforçando a força do Paraná. Com uma geração de emprego muito forte, a cidade tem promovido muita qualidade de vida para os cidadãos, o que é motivo de muito orgulho", afirmou Ratinho Junior.

"E para comemorar esse momento anunciamos um pacote de grandes investimentos para a cidade, estamos falando de mais de R$ 20 milhões do Estado em parceria com a prefeitura para obras urbanas, além de mais investimentos na saúde. Então é um pacote de investimentos e compromisso do Estado com a cidade de Ponta Grossa", completou o governador.

A primeira fase da pavimentação da Estrada do Alagados deve começar nos próximos meses.A estrada está localizada na zona rural e a pavimentação fomentará o ecoturismo da região, melhores condições de mobilidade e a segurança, levando conforto e qualidade de vida à população. Os recursos são da Secretaria de Infraestrutura e Logística."É um convênio importante e que vai transformar essa região da cidade", disse o secretário da pasta, Sandro Alex.

As outras obras urbanas têm recursos da Secretaria das Cidades.A reestruturação da Avenida Ernesto Vilela receberá R$ 1,5 milhões, o projeto de pavimentação Rua Toledo, R$ 3,4 milhões, e o projeto de pavimentação Rua Sanhaço, mais R$ 2,2 milhões.Os projetos no bairro Boa Vista estão em fase final de análise, junto a um outro pacote de pavimentação que pode chegar a R$ 50 milhões.

"Eram demandas esperadas há muito tempo pelos ponta-grossenses. Hoje comemoramos uma data histórica, uma data importante para uma das maiores cidades do Interior do Paraná, com novos anúncios. Estou feliz por esses grandes presentes e novos convênios muito importantes para a continuidade do nosso desenvolvimento", disse a prefeita Elizabeth Schmidt.

Outra conquista está na saúde.Em breve, o município receberá duas ambulâncias que foram adquiridas pela secretaria estadual de Saúde e que serão repassadas ao Corpo de Bombeiros do Paraná para agilizar o atendimento do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate). No total, a região dos Campos Gerais receberá seis ambulâncias, com as cidades de Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Castro e Palmeiras também contempladas. O investimento total é de aproximadamente R$ 3 milhões. É o maior pacote de renovação da frota da história .

"Essas ambulâncias vêm para ampliar os serviços e têm por objetivo fazer os atendimentos pré-hospitalares na região, não somente da cidade de Ponta Grossa, mas também nos Campos Gerais. Com isso a gente consegue ter um atendimento mais próximo da comunidade, com a ampliação do número de veículos e também ajudando o Samu, trabalhando em conjunto e em parceria para o bem de todos", afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco.

200 ANOS– O desfile de 200 anos reuniu 123 instituições (escolas estaduais, municipais e particulares, além de segmentos militares) naRua Balduíno Taques e na Avenida Vicente Machado. Ponta Grossa.

PRESENÇAS– Participaram da cerimônia o secretário Marcelo Rangel (Inovação, Modernização e Transformação Digital); o secretário em exercício de Indústria, Comércio e Serviços (Christiano Puppi); o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen; os deputados estaduais Alexandre Curi e Alexandre Amaro; o presidente da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, Daniel Milla Fraccaro; e ocomandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, general Alexandre Pfaender Júnior.