Sanepar inaugura nova Central de Relacionamento em Fazenda Rio Grande

Indústria, Comércio Há 9 horas Em Geral Para facilitar abertura de empresas, decreto dispensa licenças de mais de 770 CNAEs O governador Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (14), na abertura da Feira do Empreendedor do Sebrae, em Curitiba, o Decreto de Baixo Risco...

Amep Há 9 horas Em Geral Estado convida população para participar da primeira audiência do PDUI da Grande Curitiba Evento será na próxima quarta-feira (27). Cidadãos terão a oportunidade de se informarem, contribuírem, debaterem e participarem ativamente do pro...