Com apoio de R$ 4 milhões, Estado entrega pavimentação de estrada rural de Mariópolis

O Governo do Paraná entregou nesta quinta-feira (14) a pavimentação da Estrada Municipal Primo Simionato, em Mariópolis, no Sudoeste do Paraná. Ela vai melhorar o tráfego em uma das áreas de maior produção agropecuária do município. É a primeira dentro do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estrada da Integração a ser feita com pavimentação asfáltica sobre calçamento pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

O investimento estadual foi de R$ 4 milhões. O município investiu R$ 240 mil como contrapartida na abertura das laterais, limpeza, ampliação de bueiros e demais serviços necessários para a realização do projeto.

São 4,26 quilômetros que passam pelas comunidades de São Pedro, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário e Sagrado Coração de Jesus, beneficiando diretamente 32 famílias de produtores rurais que têm as propriedades às margens da estrada e, pelo menos, outras 300 que ficam nas proximidades.

O trecho também deve auxiliar um entreposto da Cooperativa Agrícola Mista São Cristóvão (Camisc), que recebe e distribui produtos agrícolas, com alto fluxo de veículos.

“Essa é uma ação diferente para solucionar problemas e oferecer boas condições para os produtores receberem insumos e retirar sua produção, ajudando também no conforto para doentes, alunos e a comunidade que precisa se deslocar na região”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Vai servir como laboratório para que possamos expandir e evoluir”.

Ele disse que a Secretaria quer ampliar o trecho em mais 3,6 quilômetros, chegando até a comunidade de Palmital.“Tudo deve ser feito para que as condições sejam melhores para os produtores rurais”, afirmou. “Queremos que seja bem cuidado para que a vida flua de maneira melhor e que sobre mais recursos no bolso do produtor”. Nos últimos anos, o Governo do Estado pavimentou mais de 1,3 mil quilômetros de estradas rurais.

FUTURO–O município alcançou R$ 385,7 milhões em Valor Bruto de Produção Agropecuária (VBP) em 2022. Entre as principais culturas estão a produção de ovos de galinha fecundados, soja, feijão e milho, mas também tem boa produção de uvas, figo e morango.

O calçamento da rodovia tinha cerca de 15 anos e já apresentava muitos problemas, principalmente em razão da falta de estrutura para contenção de enxurradas nas lavouras, com escorrimento total para o leito da estrada, tornando-a intransitável. Com a obra, diversas intervenções foram realizadas para melhorar a contenção e a vazão das águas, o que resolveu também os problemas de erosão e conservação de solo.O prefeito Mário Paulek manifestou a alegria da população. “Que Deus permita o município cresça e se desenvolva na agricultura, que é muito forte”, disse.

“Para a nossa comunidade representa o futuro, escoamento da nossa safra, do nosso leite, é um benefício enorme para o agricultor, porque há muitos anos a estrada era de terra e não tinha como escoar a safra, virava lamaçal, não passava, e agora ver esse resultado é muito bom”, disse a agricultora Cleide Rissardi. “Além disso, o ônibus escolar passa por esta rodovia levando os alunos para estudar na cidade, é uma tranquilidade”.

“Foi um trabalho sério, responsável, feito com carinho e amor”, afirmou a chefe do Núcleo da Seab em Pato Branco, Leunira Viganó Tesser.

VITORINO– O secretário também assinou convênio para pavimentação com pedras irregulares de 5,9 quilômetros de estrada nas comunidades Rio Caçador e Linha Caravaggio, em Vitorino, também no Sudoeste do Paraná. Serão investidos pouco mais de R$ 1,95 milhão. A obra vai beneficiar 360 famílias de pequenos, médios e grandes agricultores.

O prefeito Marciano Vottri disse ter realizado audiências públicas para engajar as comunidades e fazer mais quilômetros com o mesmo recurso. “Todos assumimos papéis e o nosso é dar condições para que a economia e o setor agropecuário se fortaleçam”, afirmou.

PRESENÇAS– Participaram dos eventos o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins; o presidente da Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), Éder Bublitz; o diretor técnico da Secretaria, Benno Doetzer, os chefes de Núcleos Regionais de Francisco Beltrão, Denise Chiapetti Adamchuk, de Laranjeiras do Sul, Valter Rodacki, de Cascavel, Lissandro Sarolli, e de Dois Vizinhos, Adão Carlos dos Santos; o gerente da regional da Adapar em Pato Branco, Pedro Castro Tondo; o gerente regional em exercício do IDR-Paraná, Marco Antônio Reis; o fiscal dos Termos de Convênio das Estradas, Valdemar Alves Almeida; os deputados estaduais Luiz Fernando Guerra e Adão Litro; e servidores do Sistema Estadual de Agricultura.