Copel faz mutirão de manutenção preventiva da rede elétrica em 128 cidades neste sábado

A Copel realiza neste sábado (16) o mutirão anual de manutenção preventiva das redes elétricas.Será um dia de muita movimentação das equipes da Companhia em todo o Paraná. A programação abrange 128 municípios, onde mais de 2 mil trabalhadores atuarão em atividades como poda de árvores próximas à rede elétrica, roçada sob as linhas de transmissão e retirada de objetos enroscados na fiação. O objetivo é reduzir desligamentos de energia nas estações da primavera e verão.

Esta será a quinta edição da mobilização, que conta com a participação de equipes das áreas de serviços, manutenção, inspeção, obras e compartilhamento de postes. De acordo com a superintendente de Manutenção da Copel, Andrea Cristina Brotto Bertolin, o mutirão intensifica um trabalho que é feito no dia a dia. “É nossa rotina acompanhar de perto o bom estado das redes e monitorar constantemente os índices de desligamento”, explica a engenheira.

As distribuidoras de energia elétrica no Brasil têm metas estipuladas pelo órgão regulador, a Aneel, quanto à frequência e também a duração da falta de luz em cada conjunto elétrico atendido.

A preocupação com o período de chuvas no início da primavera se dá, principalmente, pelo contato de galhos de árvores, durante os temporais. Com a umidade, também aumenta o risco de desligamento por objetos enroscados nas redes, como as pipas. Ao molharem, eles podem se tornar condutores de energia e causar curto-circuito, interrompendo o abastecimento de energia.

Os trabalhos do mutirão não terão impacto para os consumidores, pois serão executados com a rede ligada. Além da retirada dos objetos, as equipes farão ainda inspeção das redes, pequenos reparos e manutenção preventiva de subestações. Em nove municípios haverá também trabalhos de regularização de redes de telefonia, em pontos que persistem inadequados mesmo após notificação das operadoras. São eles: Apucarana, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória.

SUSTENTABILIDADE –Todos os anos, o cuidado com o meio ambiente acompanha a programação do mutirão, com doação de mudas adequadas para o plantio embaixo da rede elétrica e a trituração dos resíduos de podas para cobertura do solo em hortas comunitárias.

A superintendente de Manutenção da empresa destacaque o compromisso da Copel com os pilares de cuidados com o meio ambiente, responsabilidade social e governança está presente em todo o planejamento e execução dos serviços de campo. “Como maior empresa do Paraná, temos esse compromisso de entregar sempre o nosso melhor, não só na parte técnica, mas também no cuidado com as pessoas e com a natureza”, afirma.