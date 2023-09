Paraná promove evento para govtechs apresentarem novos projetos ao Estado

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), vai promover na próxima terça-feira (19) um evento exclusivo para empresas de software, especializadas em govtechs, apresentarem ao Estado projetos inovadores. O PitchDay será a partir das 8h, no Palácio das Araucárias (Auditório Mario Lobo), em Curitiba.

As empresas interessadas em fazer sua apresentação devem se inscrever até domingo (17), através do chamamento público disponível no site da Secretaria da Inovação, neste link . Já as empresas cadastradas no chamamento da Secretaria da Inovação estão sendo contatadas para participação. Para tirar dúvidas, basta enviar um e-mail para [email protected].

Por ser um evento em formato pitch, as palestras serão curtas e diretas. As apresentações terão duração de 10 minutos por projeto, com 5 minutos para exposição e 5 minutos para resposta a perguntas.

A bancada será formada pela Secretaria da Inovação, Celepar, Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) e Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD). As três instituições são parceiras do Governo do Paraná na implantação de soluções na área de tecnologia, processos de trabalho e soluções ágeis, com o propósito de gerar inovação para gestão pública.

“O evento vai proporcionar para empresas de software especializadas em govtechs uma oportunidade de expor ao Governo do Paraná suas soluções. Essa aproximação dos setores público e privado é muito importante para modernização de serviços”, afirma o secretário da Inovação, Marcelo Rangel.

O formato pitch foi escolhido para que o evento seja dinâmico, como explica o coordenador de Relações Institucionais da SEI, Marcus von Borstel. “Desta forma, o Estado consegue primeiro mapear quais as soluções do setor privado são viáveis e na implantação no serviço público ao cidadão. Teremos um dia inteiro de apresentações”, afirma.

GOVTECH– O termo govtech é uma abreviação de “government technology”, em inglês, que se traduz para tecnologia governamental. São empresas ou organizações que desenvolvem soluções tecnológicas específicas para governos e entidades públicas, abrangendo uma ampla variedade de áreas, incluindo aprimoramento da infraestrutura de tecnologia da informação do governo, automação de processos burocráticos, desenvolvimento de aplicativos e plataformas para facilitar a interação do governo com os cidadãos, e até mesmo o uso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial.

Programação PitchDay:

8h às 8h50 - Recepção e credenciamento das empresas

9h às 12h - Apresentação das soluções tecnológicas de Govtech

12h15 às 13h20 - Almoço no local

13h30 às 18h - Continuação das apresentações