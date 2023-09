Agepar tem novo diretor de Normas e Regulamentação

Com ampla experiência na administração pública, o advogado Alex Sandro Noel Nunes acaba de tomar posse como diretor de Normas e Regulamentação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar). Com passagens pela Casa Civil, Governadoria, Comitê Técnico da Sanepar e Comitê Técnico para renovação da concessão da outorga de gás da Compagas, Nunes reúne vasto conhecimento sobre questões relacionadas à regulação dos serviços públicos e vai contribuir com o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos pela Agência.

Mesmo com seu histórico profissional na administração direta, o diretor afirma que irá trabalhar, junto ao corpo técnico da Agepar, para que ela mantenha sua independência. “Atualmente, a Agepar conta com um quadro próprio de servidores efetivos altamente qualificados, que atuam tecnicamente em constante busca pela melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos delegados, em benefício de seus usuários. Com eles, pretendo dar continuidade ao trabalho que já estava sendo desenvolvido na Diretoria de Normas e Regulamentação”, destaca.

O advogado tomou posse na última segunda-feira (11),após passar por sabatina na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), etapa protocolar do processo de nomeação dos diretores da Agência, no final do mês de agosto.Além de ocuparo cargo de diretor, Nunes também fará parte do Conselho Diretor da Agepar, órgão colegiado de caráter deliberativo, assim como os demais diretores da Agência.

Nunes é mestrando em Direito pelo UniCuritiba e tem qualificação como administrador judicial, com certificação pelo Turnaround Management Association (TMO). Atualmente, também é membro do Conselho de Administração do Simepar, do Conselho Fiscal da Ferroeste e do Conselho Fiscal da Fomento Paraná.