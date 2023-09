Estado ajuda 166 famílias a comprarem apartamentos novos em Londrina

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (13) da inauguração e entrega das chaves a 240 famílias de Londrina, novas proprietárias do Residencial Portal das Grevilhas, um empreendimento construído em uma parceria entre o Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e a Village Construções, que recebeu um investimento total de quase R$ 35 milhões.

O Governo do Estado, por meio do programa Casa Fácil Paraná, aportou R$ 2,5 milhões em subsídios para o custeio do valor de entrada a 166 famílias, que passam a residir no conjunto a partir de agora.

No evento, o governador destacou a parceria entre os diferentes níveis do Poder Executivo e da iniciativa privada para a viabilização do empreendimento. “Hoje entregamos mais 240 apartamentos de um total de 8 mil moradias que foram concluídas ou estão em construção em Londrina e que contam com recursos do Casa Fácil Paraná, que é o maior programa habitacional do Brasil”, afirmou Ratinho Junior.

Desde que foi criado, em 2021, o Casa Fácil já ajudou 3.055 famílias londrinenses a comprarem uma moradia. Os investimentos do programa na cidade totalizam R$ 45,8 milhões.

Ao citar os investimentos no projeto e em outras iniciativas, como a formatura de 362 novos policiais militares que passam a atuar na região e o início das obras de construção do Viaduto da PUC , Ratinho Junior enfatizou a importância de Londrina para o desenvolvimento do Paraná. “Londrina é a segunda maior cidade do Estado, vem crescendo muito e o Estado tem procurado acompanhar esse desenvolvimento com grandes investimentos, como estes que efetivamos hoje em obras de infraestrutura, habitação e no reforço da segurança pública”, acrescentou.

SUBSÍDIOS– Os valores, de R$ 15 mil por família para a entrada da compra do imóvel, foram liberados pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para pessoas com renda familiar mensal de até três salários mínimos e que não possuíam casa própria. Os descontos foram aplicados diretamente no financiamento contratado entre os compradores e a Caixa Econômica Federal, mediante análise técnica da Cohapar e aprovação de crédito do banco.

Além do benefício estadual, as famílias receberam descontos variáveis conforme a renda do programa Minha Casa Minha Vida e puderam utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das prestações, com financiamento em até 30 anos.

O Residencial Portal das Grevilhas conta com apartamentos com modelo arquitetônico padrão de 43,32 metros quadrados, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As unidades são divididas em blocos de quatro pavimentos cada, localizados no bairro Braga, região Norte de Londrina.

PROGRAMA AMPLIADO–De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, o programa Casa Fácil Paraná, que entra agora em sua segunda etapa, recebeu diversas melhorias que visam facilitar ainda mais a aquisição da casa própria pelas famílias paranaenses, além de aquecer o mercado da construção civil no Estado. “O governador assinou em julho uma mudança que aumentou de R$ 15 mil para R$ 20 mil o subsídio por família e ampliou de três para quatro salário mínimos a faixa de renda das pessoas que podem receber o benefício”, explicou.

“A regra que estabelecia uma cota máxima de subsídio por empreendimento e por município também foi retirada, podendo chegar a todas as unidades dos novos conjuntos residenciais. Com isso esperamos simplificar ainda mais o processo de contratação com as construtoras e os municípios, dando mais velocidade à redução do déficit habitacional do Paraná”, disse o presidente da Cohapar.

SONHO ACESSÍVEL– Uma das novas moradoras do Portal das Grevilhas é a auxiliar administrativa Edna Amantea, de 52 anos, vai morar em um apartamento com a filha e a neta. Para ela, o desconto concedido pelo Estado foi determinante para ter condições financeiras de arcar com o financiamento imobiliário. “Sair do aluguel é um sonho de todo brasileiro e que eu acalentava há muito tempo. Ter um local para morar que é seu é diferente do aluguel, que é dinheiro que não volta onde não podemos fazer nenhum investimento”, contou.

“Eu vou pagar uns 70% a menos de parcela do que eu pagava de aluguel, então eu vou ter condições de guardar um dinheiro e ir mobiliando e fazendo o apartamento do meu jeito”, revelou.

A dona de casa Silvana Eleutério de Oliveira, 46, recebeu as chaves do seu apartamento das mãos do governador e está ansiosa pela mudança. “Eu estou muito feliz por Deus ter me abençoado com esse privilégio de poder realizar o meu sonho de ter o meu cantinho pra morar depois de 18 anos sofridos pagando aluguel. A família toda está contente e queremos nos mudar logo para cá”, comemorou.