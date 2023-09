Rodovia em União da Vitória recebe reforço de segurança viária próximo ao Rio Iguaçu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL), implantou novas defensas metálicas na PR-836, em União da Vitória, por meio do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná).

A rodovia tem início em entroncamento com a BR-476 (Rodovia do Xisto), passa sob a Ponte Domício Scaramella, e segue pela margem do Rio Iguaçu, terminando logo após a ponte da Rua Marechal Floriano, em uma extensão de 1,68 quilômetro. No município, a rodovia é composta por trechos da Rua Industrial Francisco Fernandes Luís, Rua Mario de Pohl e Rua Francisco Luís.

São aproximadamente 200 metros de novas defensas, concentradas em uma curva logo antes da primeira ponte e seguindo até um ponto de ônibus próximo à Estrada Braulina Pigato. O objetivo é prevenir a queda de veículos na água, para os casos em que os condutores saiam da pista, dada a proximidade da rodovia ao Rio Iguaçu.

Além destes primeiros serviços, a PR-836 ainda vai receber renovação da sinalização horizontal e da sinalização vertical. O investimento total somente para este trecho é de R$ 245.401,79, com previsão de conclusão das melhorias até o final do ano.

Esta obra de reforço da segurança viária está contemplada no Lote 01 do Proseg Paraná, que atende todas as rodovias estaduais pavimentadas da Superintendência Regional Leste do DER/PR, em um total de 877,44 km, com investimento de R$ 49.977.283,35.

Em União da Vitória ainda serão atendidos trechos da PR-835, PR-838, PR-476, PRC-466 e PRC-280, totalizando um investimento de R$ 1.761.906,90 em sinalização e segurança viária no município.