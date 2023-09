Governador anuncia novos policiais para região do Norte Pioneiro

O governador Carlos Massa Ratinho Jr participou nesta quarta-feira (13), em Londrina, da formatura de mais de 360 soldados da Polícia Militar que irão reforçar o policiamento nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí.

De acordo com as informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias, os formandos fazem parte de um grupo de mais de 2,4 mil novos soldados aprovados no concurso da Polícia Militar do Paraná que foi realizado no ano de 2020.

A cerimônia de formatura foi realizada no Ginásio de Esportes Moringão e contou ainda com a participação de autoridades políticas e da área da Segurança Pública. O evento marcou a conclusão dos treinamentos dos novos militares.

O governador Ratinho Jr destacou que os novos policiais representam um dos maiores ingressos de agentes na PM ajudando a garantir a segurança da população paranaense em todo o Estado. “Fazemos isso porque segurança pública se faz de duas maneiras: com capital humano, que é a presença física policial, e também com investimento em tecnologia e novos armamentos. Investimos em 800 viaturas, mais de 20 mil pistolas, mais de 1 mil fuzis e dois novos helicópteros do Projeto Falcão. Estamos fazendo isso justamente para dar o amparo para os nossos policiais e para modernizar a segurança pública do Estado. O resultado disso é a queda nos índices de violência e aumento na segurança da população”, afirmou Ratinho Junior.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que os novos policiais serão distribuídos para reforçar a segurança em todos os municípios paranaenses “A segurança pública está recebendo uma atenção muito especial por parte do Governo do Estado, o que representa um avanço muito importante para o Paraná. Estes 2,5 mil novos policiais sendo distribuídos de forma técnica para atender e reforçar todas as regiões do Estado”, afirmou.

Os novos agentes irão fazer parte do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná. O início das atividades dos policiais deve ocorrer na próxima segunda-feira (18). Na região do Norte Pioneiro, devem ser reforçados os efetivos do 2º Batalhão da PM em Jacarezinho e do 18º Batalhão da PM de Cornélio Procópio.