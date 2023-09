Joaquim Távora conquista o índice máximo de desempenho municipal

Nesta quarta-feira (13), o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgou a lista do Índice de Desempenho Municipal (IPDM) que avalia anualmente o desenvolvimento econômico e social das cidades paranaenses. Ao todo, 28 cidades atingiram o topo da avaliação e, entre elas, um município do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, foram levados em consideração dados captados até o ano de 2021. A avaliação contou com informações fornecidas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde.

A avaliação foi elaborada para todos os 399 municípios paranaenses levando em consideração indicadores como emprego, renda, mercado de trabalho, agropecuária, educação, saúde, mortalidade infantil, pré-natal e mortes em geral. Os resultados são divididos em categorias que variam de 0 a 1 sendo baixo desempenho de 0 a 0,39, médio-baixo desempenho de 0,4 a 0,59, médio desempenho de 06 a 0,79 e alto desempenho de 0,8 a 1.

Os 28 municípios que atingiram o alto desempenho apresentam resultados que demonstram um aumento na qualidade de vida da população. Entre estes, está o município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. Também aparecem na lista as cidades de Araucária, Cafelândia, Cambira, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Douradina, Francisco Beltrão, Itaipulândia, Jaguapitã, Londrina, Mandaguari, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Maripá, Medianeira, Quatro Barras, Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Quatro Pontes, Santo Inácio, Sabáudia, Saudade do Iguaçu, Toledo e Ubiratã.

O secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, destacou que os resultados apontam que o Paraná está melhorando nos aspectos socioeconômicos. “Isso possivelmente vai ser refletido no novo índice de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e significa que o Paraná está melhorando: mais educação, mais renda, mais oportunidades, melhor saúde. Tudo isso os indicadores nos demonstram. Já tivemos um grande salto no PIB, pulando para a quarta maior economia, alcançamos a maior população do Sul e 34 municípios fazem parte do clube do bilhão no Valor Bruto de Produção Agropecuária (VBP), o que mostra que o Estado vive um bom momento”, comentou.