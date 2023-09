Na Feira Internacional da Carne, Estado busca aproximação com a cooperativa Aurora

Representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento estiveram nesta terça-feira (12) na Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne (Mercoagro 2023), em Chapecó, Santa Catarina. O Paraná é o maior produtor de proteína animal do Brasil e bateu o recorde da produção de frangos (1,07 bilhão de unidades abatidas) e suínos (5,9 milhões de unidades) no primeiro semestre de 2023 .

Osecretário Norberto Ortigara aproveitou a visita para se reunir com o presidente da Cooperativa Central Aurora de Alimentos, Neivor Canton. Eles conversaram sobre a possibilidade de novos investimentos da central no Paraná.

A Aurora já está presente no Estado com frigorífico de aves em Mandaguari, no Noroeste do Paraná, em intercooperação com a Cocari. A central cooperativista também deve investir cerca de R$ 100 milhões nos próximos três anos para a adequação da produção de suínos na região de Castro, nos Campos Gerais, onde firmou acordo de intercooperação com a Unium (Frísia, Castrolanda e Capal). A Aurora comprou um frigorífico em Castro, responsável por produtos Alegra Foods. A estimativa é que sejam abatidos até 4 mil suínos por dia.

"O nosso interesse é que a Aurora faça investimentos no Paraná, cresça, rentabilize a si e a seus cooperados e consiga fazer bons negócios porque todo o esforço feito no Estado é visando às vendas e ao abastecimento de alimentos para o mundo", disse Ortigara.

A Aurora é uma cooperativa com sede em Chapecó, no Oeste catarinense, que reúne 14 cooperativas singulares. Tem cerca de 72 mil associados. Em 2022 o faturamento chegou a R$ 22 bilhões. As cooperativas da Aurora atuam em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

OParaná é o segundo maior produtor nacional de carne de porco, atrás de Santa Catarina.A diferença entre os estados vem diminuindo. No primeiro trimestre do ano, Santa Catarina era responsável por 29,9% da produção nacional, enquanto o Paraná participava de 20,5% do total produzido pelo País. No recorte de abril a junho deste ano, a participação catarinense caiu para 29,7% e a produção paranaense passou a representar 21,4% do total nacional.

Também participaram da reunião o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins; o presidente da Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), Éder Bublitz; o economista do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Methodio Groxko; o superintendente da Ocepar, Nelson Costa; e Marinei Rocha, diretora da Aurora.