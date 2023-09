Milhares de pessoas participam do desfile de 7 de setembro em Curitiba

A típica manhã de frio do inverno curitibano não desanimou as milhares de pessoas que compareceram à Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico da capital paranaense, para assistirem ao desfile de 7 de setembro. Entre estudantes de escolas estaduais e municipais, associações e representantes das Forças Armadas e de segurança, cerca de 5 mil de pessoas marcharam no desfile, que também contou com a apresentação de carros históricos, veículos e equipamentos militares e das forças policiais.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, que representou o Governo do Paraná, as comemorações em alusão à Independência do Brasil, ocorrida há exatos 201 anos, são uma forma de reafirmar o espírito cívico e o amor pela Pátria.

“É um momento de alegria no nosso País. Tivemos uma adesão muito grande das escolas e das famílias, com ônibus da Região Metropolitana vindo para cá, o que fez com que a festa ficasse muito bonita e à altura do que o 7 de setembro representa”, afirmou.

“Temos aqui os comandantes das forças de segurança representando o Poder Público, além dos integrantes e veteranos das polícias do Estado, bombeiros, da Guarda Municipal e do Exército nesta grande celebração”, concluiu o secretário da Segurança Pública do Paraná.

SOLENIDADE– As atividades começaram às 8 horas com a tradicional revista das tropas, feita primeiramente pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de Brigada Ricardo Santos Taranto, e depois pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

De acordo com o comandante, as comemorações da Independência do País são um momento oportuno para aproximar as forças de segurança do restante da sociedade brasileira. “Foi um desfile cívico e militar com a participação de mais de três mil militares, 300 veículos, representantes das forças de paz, veículos antigos da Segunda Guerra Mundial e de muitos grupamentos diferentes”, disse.

“O Exército sempre esteve muito próximo da população, e a presença do público, em especial de muitas crianças, sempre nos estimula e nos anima”, acrescentou Nunes.

A partir das 9h, o desfile organizado pelo Governo do Estado e pela 5ª Divisão de Exército começou pelos alunos das escolas civis e cívico-militares, seguidas pelas demais associações e agremiações participantes, como os escoteiros.

Na sequência, houve a apresentação militar, com desfile do Exército, Marinha e da Aeronáutica, além das unidades da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal e Guarda Municipal estiveram envolvidos no desfile militar. Alunos do Colégio da Polícia Militar do Paraná e da Academia Policial Militar do Guatupê também participaram.

SIMBOLISMO– A cerimônia foi encerrada pelo secretário da Segurança Pública, que apagou o Fogo Simbólico disposto ao lado do palco das autoridades. A pira havia sido acesa no dia 4 de setembro, em um evento no Palácio Iguaçu, marcando o início da Semana da Pátria.

Na ocasião, o governador Carlos Massa Ratinho Junior reforçou a importância dos símbolos nacionais . “O Paraná sempre valorizou a história da independência do Brasil e sempre fortaleceu em seus cidadãos a bandeira do patriotismo. Continuaremos sempre crescendo em unidade, cumprindo nossos deveres cívico-militares e protegendo a nossa democracia”, declarou.

Durante o desfile, a estudante do ensino médio Raquel Maria do Amaral, de 16 anos, não escondeu a empolgação por participar da celebração. “Estou com o coração alegre, porque eu sempre via os batalhões andando na rua e ficava maravilhada com a postura deles, mas nunca tinha visto o desfile de perto. O Brasil conseguiu evoluir muito mais a partir do momento em que conseguiu a Independência”, contou.

Quem também estava sorridente era a jornalista e professora Luciane Antoniutti, 51, que chegou bem cedo junto com a filha caçula para conseguir um lugar privilegiado para assistir ao desfile. “A família toda é envolvida com o mundo militar. Meu marido era coronel do Exército, o meu filho mais velho está na Marinha e a filha do meio vai desfilar, então todos os anos nós comparecemos para privilegiar o desfile”, disse.