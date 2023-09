Caravana de crédito para o turismo vai passar por três municípios do Norte Pioneiro

Uma parceria entre a Fomento Paraná e a Secretaria de Estado do Turismo irá realizar uma caravana de crédito voltado ao setor do turismo em 31 municípios paranaenses, entre eles, três situados na região do Norte Pioneiro além de dois na região dos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas a imprensa, a ação começa no dia 12 deste mês no município de Jaguariaíva. Já no dia 14, as equipes da Fomento visitam empreendedores do município de Sengés.

Na região do Norte Pioneiro, a caravana da Fomento Paraná irá passar por três municípios no mês de outubro. No dia 24 as equipes estarão no município de Carlópolis, no dia 25 na cidade de Jacarezinho e dia 26 em Siqueira Campos.

As equipes formadas por agentes de crédito, correspondentes e técnicos da Fomento Paraná e Secretaria de Estado do Turismo irão repassar aos empreendedores locais orientações em relação ao Cadastur, do Ministério do Turismo, apresentar propostas de financiamento para projetos voltados a negócios no setor de exploração do turismo.

O diretor presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, destacou que a ação tem como objetivo preparar os empreendedores para recepção dos turistas durante a temporada de fim de ano. “As pessoas viajam para conhecer culturas, paisagens, assistir a shows, participar de eventos de negócios, fazer peregrinações ou simplesmente descansar. E as empresas que exploram esse segmento precisam estar preparadas para oferecer bons serviços. Nossa intenção é contribuir com o crédito em condições adequadas ao empreendedor, conforme orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior”, explica.

Já o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes, destacou que a ação é uma boa oportunidade para que os empreendedores e empresas do setor possam ter acesso a informação e linhas de crédito. “Muitas vezes o empreendedor precisa de recursos para investir ou mesmo para capital de giro, mas não sabe como fazer para solicitar o financiamento. A caravana simboliza o Estado indo até os empresários, facilitando o acesso ao crédito e desta forma auxiliando o setor turístico a ser cada vez mais forte e profissional”, complementa.