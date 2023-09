Novos programas de conservação de rodovias serão apresentados nesta quarta

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realiza nesta quarta-feira (06), às 15h, uma audiência pública para apresentar os seus novos programas de conservação da malha rodoviária estadual.

O evento será realizado no auditório da sede do DER/PR em Curitiba, com duração prevista de 1 hora. Interessados em participar presencialmente podem se inscrever por meio deste formulário , devendo comparecer ao local com 30 minutos de antecedência para confirmar presença. A audiência pública será híbrida, com transmissão ao vivo pela internet, no canal do YouTube do DER/PR .

Serão três programas, subdivididos em 89 lotes. Elestêm previsão de duração de quatro anos, a partir de 2024, com o programa específico para as rodovias estaduais das novas concessões sendo modificado conforme os leilões dos lotes forem realizados, e as novas concessionárias assumirem as rodovias.

Programa de Manutenção/Conservação do Pavimento

Programa destinado à conservação dos pavimentos das rodovias sob jurisdição do DER/PR, subdividido em 40 lotes, contemplando cerca de 10.000 km de rodovias. A conservação do pavimento envolve os serviços de tapa buraco, selagem de trinca, remendo superficial, remendo profundo, fresagem, recomposição, reperfilagem, microrrevestimento e camada de reforço.

Programa de Conservação da Faixa de Domínio

Programa direcionado à execução de serviços de conservação dos elementos rodoviários da faixa de domínio, que consiste basicamente na limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização e controle da vegetação ao longo das rodovias. Este programa está distribuído ao longo do Estado, subdividido em 40 lotes, contemplando aproximadamente 11.000 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, que estão sob a responsabilidade do DER/PR.

Programa de Manutenção da Pista e da Faixa de Domínio (Novas Concessões)

Este programa foi concebido para atender aos trechos de rodovias estaduais que constam no rol de rodovias que estão em processo de concessão, enquanto não são efetivados os contratos de concessão. Essas rodovias serão contempladas com os serviços de conservação da faixa de domínio e conservação do pavimento, subdividas em nove lotes, totalizando cerca de 1.560 km de extensão.

CONTRIBUIÇÕES–O público poderá fazer questionamentos e sugestões tanto presencialmente quanto pelo YouTube durante a audiência. Após o seu término, as contribuições quanto ao material apresentado poderão ser encaminhadas até as 18h do dia 12 de setembro, por meio deste formulário eletrônico ou pelo e-mail [email protected], válido somente até o final deste prazo. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos também pelo e-mail [email protected]

Serviço:

Audiência Pública – Novos programas de conservação do DER/PR

Data: 06/09/23

Horário: 15h às 16h

Local: Auditório do DER/PR - Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças – Curitiba/PR

Inscrições presenciais: https://forms.gle/UdPcUnK1qLRnpTS77

Transmissão online: https://www.youtube.com/@der-preventos9080/streams