Ceasa Curitiba recebe exposição com 300 Kombis neste domingo

Técnicos do IDR-Paraná, Federação da Agricultura do Paraná (Faep-Senar-PR) e Embrapa Soja conversaram com agricultores sobre a produção de Grãos S...

Agricultura e Abaste Há 10 horas Em Agricultura Ciclo de seminários do IDR-Paraná sobre produção sustentável rodou 7 municípios Técnicos do IDR-Paraná, Federação da Agricultura do Paraná (Faep-Senar-PR) e Embrapa Soja conversaram com agricultores sobre a produção de Grãos S...

Agricultura e Abaste Há 1 dia Em Agricultura Área de soja deve crescer e de milho diminuir no Paraná, aponta estimativa da safra 23/24 As principais culturas graníferas da 1ª safra paranaense 2023/24, também chamada de safra de verão, devem ocupar pouco mais de 6,2 milhões de hect...

A Exposição Caminhos da Produção Orgânica reuniu estudantes do colégio agrícola da região, universidades, entidades do agro e iniciativa privada p...

Agricultura e Abaste Há 1 dia Em Agricultura Eventos em Campo Mourão incentivam produção orgânica e segurança alimentar A Exposição Caminhos da Produção Orgânica reuniu estudantes do colégio agrícola da região, universidades, entidades do agro e iniciativa privada p...