Escola Milton Benner e Miguel Nassif recebem recursos do programa “Escola Bonita”

A comunidade escolar do município de Wenceslau Braz tem duas boas notícias. Na última terça-feira (29), o prefeito Taidinho anunciou recursos para obras em duas escolas brazenses.

De acordo com o prefeito Taidinho, o a Escola Estadual Milton Benner e o Colégio Estadual Nassif Maluf foram contempladas pelo programa “Escola Bonita” do governo do Estado. Com isso, as duas instituições irão receber R$ 50 mil cada para obras de reformas.

De acordo com o governo do Estado, o programa Escola Bonita tem como objetivo garantir que estudantes e profissionais da educação tenham espaços adequados e propícios a aprendizagem e convívio escolar.