Colégio Estadual Ary Barroso será reformado

O Colégio Estadual Ary Barroso, do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, será reformado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (31).

De acordo com as informações divulgadas pelo deputado estadual Mauro Moraes, a realização das obras de reforma no prédio da escola foram uma solicitação do vereador Fernando Maluf, pelo vice-prefeito Polaco da Saúde e pela diretora Andrea.

“Olá queridos amigos da cidade de Wenceslau Braz. Hoje quero comunicar a vocês que vamos dar partida as obras solicitadas pelo vereador Fernando, o vice-prefeito Polaco e a diretora Andrea, para o Colégio Ary Barroso. Vamos juntos lutar por uma cidade cada vez mais justa, humana e segura”, comentou Mauro Moraes.