Civarc planeja convênio com a Itaipu Binacional

Os prefeitos dos municípios que compõem o Civarc (Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas) se reuniram, na terça-feira (29), para debater uma parceria junto a Itaipu Binacional.

O encontro aconteceu na sede do Civarc, em Japira, e contou com a presença do prefeito de Pinhalão e presidente do consórcio, Dionísio Arrais de Alencar, do prefeito de Japira, Paulo José Morfinati, do prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso e do prefeito de Jaboti, Regis Willian. Também estiveram presentes o secretário de Meio Ambiente de Japira, José Marcelo Pangone, a secretária executiva do Civarc, Larissa Ribeiro da Rocha, a diretora de planejamento e execução do consórcio, Renata Cristina Gonçalves, do secretário de Agricultura Vinicius Santos Santana que representou o prefeito de Conselheiro Mairinck, Guilherme Augusto de Oliveira Leite, que representou o prefeito de Ibaiti, Antoneli de Carvalho, além do advogado André Luiz Dias representando o CIAS (Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário).

A reunião teve como pauta definir o interesse dos municípios que fazem parte do Civarc em realizar um convênio junto a hidrelétrica Itaipu Binacional para apresentação de projetos de Energia Fotovoltaica por meio do consórcio. Os prefeitos viram a iniciativa com bons olhos destacando a importância de tornar as cidades cada vez mais autossustentáveis.