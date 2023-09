DER/PR vai apresentar novos programas de conservação em audiência pública

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realiza no dia 6 de setembro às 15h uma audiência pública para apresentar os seus novos programas de conservação da malha rodoviária estadual.

O evento terá transmissão ao vivo pela internet, através do canal oficial do órgão no YouTube , e poderá ser acompanhado de forma presencial, no auditório do DER/PR em Curitiba. Após a apresentação, interessados poderão encaminhar questionamentos e sugestões por formulário ou e-mail específico, que serão disponibilizados na audiência.

Serão três programas, subdivididos em 89 lotes, contemplando toda a malha rodoviária estadual.Informações detalhadas sobre a audiência pública ficarão disponíveis no portal do DER/PR em data mais próxima à sua realização, bem como os links para envio de contribuições e disponibilização de material de apoio.

A malha rodoviária estadual tem aproximadamente 12 mil quilômetros de extensão, com 10,5 mil quilômetros pavimentados e 1,5 mil quilômetros não pavimentados.

Confira os programas:

Programa de Manutenção/Conservação do Pavimento

Programa destinado à conservação dos pavimentos das rodovias sob jurisdição do DER/PR, subdividido em 40 lotes, contemplando cerca de 10.000 km de rodovias. A conservação do pavimento envolve os serviços de tapa buraco, selagem de trinca, remendo superficial, remendo profundo, fresagem, recomposição, reperfilagem, microrrevestimento e camada de reforço.

Programa de Conservação da Faixa de Domínio

Programa direcionado à execução de serviços de conservação dos elementos rodoviários da faixa de domínio, que consiste basicamente na limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização e controle da vegetação ao longo das rodovias. Este programa está distribuído ao longo do Estado, subdividido em 40 lotes, contemplando aproximadamente 11.000 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, que estão sob a responsabilidade do DER/PR.

Programa de Manutenção da Pista e da Faixa de Domínio (Novas Concessões)

Este programa foi concebido para atender aos trechos de rodovias estaduais que constam no rol de rodovias que estão em processo de concessão, enquanto não são efetivados os contratos de concessão. Essas rodovias serão contempladas com os serviços de conservação da faixa de domínio e conservação do pavimento, subdividas em nove lotes, totalizando cerca de 1.560 km de extensão.

“Os antigos contratos de conservação estão chegando ao fim, bem como os programas intermediários que lançamos em anos recentes, justamente com o objetivo de manter a qualidade das rodovias enquanto trabalhávamos nesta iniciativa nova. Será o maior investimento da história do Paraná em conservação rodoviária, utilizando conceitos comprovadamente eficazes, garantindo muito mais segurança e conforto para os usuários de nossas rodovias”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.