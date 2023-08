Amunorpi repassa aos municípios associados orientações técnicas da Itaipu

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) juntamente com a equipe técnica da Itaipu Binacional repassaram na última semana a representantes dos municípios que fazem parte da associação informações sobre o Programa “Itaipu Mais que Energia” que irá liberar recursos em projetos que devem fazer parte de pelo menos um dos quatro eixos de atuação: Manejo de Água e Solo; Saneamento Ambiental; Energia Renovável e Obras Sociais, Comunitárias e de Infraestrutura.

“É muito importante os prefeitos e técnicos de cada prefeitura estarem atentos nos prazos e termos. Pois será um recurso muito importante investido diretamente para a população de cada cidade de nossa região”, comenta Luiz Henrique Germano, Presidente da AMUNORPI e Prefeito de Siqueira Campos.

Cada município poderá cadastrar até três propostas: até duas para ações de Saneamento, Manejo de Água e Solo e Energia Renovável, sem repetir a atividade em cada proposta; e uma para ação de Obras Sociais. O limite de recurso de Itaipu por formulário é de R$ 2 milhões, exceto para Obras Sociais.

Além do investimento da Itaipu, os projetos deverão ter uma contrapartida de acordo com a arrecadação do município.

Aqueles que arrecadaram até R$ 50 milhões em 2022 terão que entrar com 5% do valor do projeto como contrapartida; a porcentagem sobe para 10% no caso de municípios com arrecadação de R$ 50 a 100 milhões. Municípios com arrecadação superior a R$ 100 milhões deverão entrar com uma contrapartida de 15% do valor de cada projeto.

A data limite para essa etapa é 30 de setembro de 2023. Os projetos serão avaliados pela equipe técnica da Itaipu e, no dia 31 de outubro, será feita a comunicação dos resultados.

Em seguida, a Caixa Econômica receberá os projetos aprovados e dará início à formalização dos instrumentos de repasse. Os projetos deverão ser executados pelos municípios até 2026.