Festival Gastronômico valoriza agroindústria e cultura da região Central do Paraná

O incentivo às pequenas agroindústrias e à cultura regional colabora para a geração de emprego e renda no meio rural. O assunto foi discutido na noite de sexta-feira (25), na abertura do 6º Inverno Gastronômico, em Pitanga, na região Central do Estado, Centro de Eventos do Lago.

Com expectativa de receber aproximadamente 5 mil pessoas, o evento segue até o domingo (27) com extensa programação para divulgar as agroindústrias da região. Artesãos, restaurantes e produtores da região estão comercializando seus produtos e ampliando o potencial de mercado. O público também pode acompanhar apresentações artísticas.

O evento faz parte do Projeto Estação Gastronômica, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná), que colabora na organização de festivais sazonais em todas as regiões do estado. Assim, incentiva a turismo rural, a agroindústria local e a cultura paranaense.

Na abertura, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou que o Paraná é um excelente produtor de comida. “Esse é o nosso negócio verdadeiro. Estamos evoluindo e inovando. Quando a gente mistura comida com turismo, dá certo. É uma forma de valorização da produção local, de dar oportunidade às famílias e colher resultados”.

ASSISTÊNCIA– “É uma satisfação trazer mais uma vez esse evento para a região, que acolheu o projeto com grande carinho e admiração. Em nome do programa de Turismo Rural, só tenho a agradecer, porque isso foi feito com muitas mãos”, disse a coordenadora estadual de Turismo Rural do IDR-Paraná, Terezinha Freire. “Os eventos começaram com o Inverno Gastronômico em Laranjeiras do Sul, em 2015, e hoje conseguimos fazer todas as estações, Primavera, Verão, Outono, em todas as regiões”.

O gerente regional do IDR-Paraná em Guarapuava, Bruno Krevoruczka, agradeceu a equipe envolvida na organização, além de prefeituras, empreendedores e instituições parceiras. “A gastronomia agrega valor aos produtos da nossa economia rural. Isso gera renda, gera valor para o agro do estado. Esse é o propósito desse evento”, disse. A próxima edição vai acontecem em Manoel Ribas.

DIVERSIDADE- Entre as receitas desta edição, estão a Chuleta Pitanguense (Guarapuava), Costelinha Suína na Parrilla (Mato Rico); Borsch com mandioca frita (Turvo), Caldos Pousada São José (Manoel Ribas), Queijos e Aconchego – Fondue (Nova Tebas), Costela Defumada ao creme de mandioquinha e crumble (Guaratuba), Costela no varal (Turvo), Virado Sete Camadas (Pitanga), Costelinha do Bruxo (Roncador), Linguiça Artesanal com mandioca (São Jerônimo da Serra), Ravioli Colonial (Guarapuava) e Filé Suíno à parmegiana contemporâneo (Londrina). Também há doces, cervejas artesanais de Guarapuava, São João do Ivaí e Ponta Grossa; sucos de Laranjeiras do Sul, vinhos de Marialva, café de Ivaiporã, artesanatos, flores e outros produtos da agroindústria familiar.

Para os expositores, o festival possibilitou ampliar o público. Kedma Teixeira, proprietária de uma queijaria em Nova Tebas, avalia que expandiu a própria marca. Hoje, ela tem o registro SIM (Sistema de Inspeção Municipal). Mas, em breve, quer fazer parte do Susaf/PR (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e Pequeno Porte) e ampliar a comercialização para todo o território estadual. Ela também destaca o apoio do Instituto para a formalização da agroindústria. “Os técnicos me ajudaram e me ajudam muito”.

A proprietária de um restaurante em Guarapuava, Tayná Cristina Nogueira Meneguel, há mais de 10 anos está no ramo e já participou de outros festivais gastronômicos. Ela destacou o cuidado em elaborar um prato exclusivo para o evento, em homenagem à cidade de Pitanga, a Chuleta Pitanguense. “O benefício é trazer para o nosso público os alimentos tradicionais da região. Trouxemos também a erva-mate no pesto com o pinhão, para valorizar os produtos regionais”.

PRESENÇAS– Também participaram o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Eder Bublitz; o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Martins; o chefe regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) em Pitanga, José Guilherme Stipp Camilo; a gerente regional do IDR-Paraná em Ivaiporã, Aline Machado; o prefeito de Pitanga, Maicol Callegari Barbosa; além de prefeitos e outras autoridades da região e servidores do Sistema Estadual de Agricultura.

EVENTO– O 6º Inverno Gastronômico foi organizado pelo IDR-Paraná, Seab, Prefeitura de Pitanga e a Instância de Governança de Turismo da região central Entre Matas, Morros e Rios. Entre os apoiadores estão a Associação dos Municípios do Centro do Paraná (Amocentro), a Secretaria de Estado de Turismo, consórcio CIDCENTRO, UniGuairacá, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Viaje Paraná.