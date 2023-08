Amep divulga alteração na data da licitação para comércio no Terminal de Piraquara

A prefeitura responsável pela manutenção e gestão do novo Terminal Metropolitano de Piraquara, retificou o edital de licitação para ocupação e exploração das salas comerciais disponíveis dentro do terminal. De acordo com divulgação da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) a data da realização da licitação passou para 9h de 4 setembro.

Os interessados em participar da licitação devem apresentar a documentação necessária na Prefeitura de Piraquara, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1990. O processo de licitação será conduzido pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.° 10.820/2022.

Serão concedidos seis espaços sendo: três para café/lanchonete; um para barbearia; um para farmácia; e outro para eletrônicos/assistência. O prazo de vigência para a concessão de uso dos espaços comerciais será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do termo de concessão, com possibilidade de prorrogação conforme a legislação vigente.

Para mais informações e detalhes sobre o processo de licitação, confira o edital retificado disponível no site da Prefeitura de Piraquara