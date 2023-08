Com investimento de R$ 8,3 milhões, Sanepar amplia sistema de esgoto em Pranchita

O sistema de esgoto da cidade de Pranchita, no Sudoeste do Estado, recebe investimentos de R$ 8,3 milhões com obras que vão triplicar a capacidade de tratamento de esgoto da cidade. A estação está sendo ampliada e terá uma nova tecnologia que aumentará a eficiência do tratamento.

A atual ETE, que trata 5 litros de esgoto por segundo, terá mais um módulo, capaz de depurar 15 litros por segundo. Na unidade também estão em implantação filtro aerado, decantador, leitos de secagem do lodo e estações elevatórias. Está em construção, ainda, um laboratório para análise e acompanhamento do material que entra e que sai da estação.

A gerente-geral da Sanepar, Rita Camana, explica que, além da ampliação da estação, a implantação de sistema de pós-tratamento tornará o processo ainda mais eficiente. “Estamos adotando técnicas cada vez mais eficientes no tratamento do esgoto e preparando o sistema para que possa alcançar a meta universalização no saneamento”, disse.

A obra traz ganhos ambientais e também para as áreas econômica e social. Durante a execução são gerados mais de 300 postos de trabalho, beneficiando a economia da cidade e da região.