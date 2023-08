DER/PR executa serviços de conservação na Estrada de Guaraqueçaba, no Litoral

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou esta semana serviços de conservação de via não-pavimentada na PR-405 (Estrada de Guaraqueçaba) no Litoral.

A frente de trabalho se concentrou no entroncamento com a PR-340, localidade de Cacatu, seguindo rumo decrescente. Os serviços são possíveis somente quando as condições climáticas estão favoráveis, sem chuvas, e são realizados a partir deste ponto para garantir que a estrada esteja em condições para o deslocamento do maquinário e caminhões carregados de material, vindos de Antonina.

Isso evita desgaste e necessidade de maiores manutenções nos veículos utilizados, o que prejudicaria o andamento das atividades e geraria mais custos.

Próximo ao entroncamento com a outra rodovia foram feitos o patrolamento e compactação da pista. Continuando pela PR-405 foi realizada a escarificação e cascalhamento compactado com material de jazida comercial de Antonina. Este serviço ajuda a prevenir o surgimento de pontos de lama após chuvas, garantindo maior trafegabilidade ao trecho.

Em demais segmentos da rodovia, o DER/PR aguarda um licenciamento ambiental para extração de seixos naturais, que serão empregados no serviço de cascalhamento, melhorando as condições de uso da pista para a população de Guaraqueçaba.

Devido à grande distância e volume insuficiente de material em Antonina para atender as necessidades da rodovia inteira, nos demais trechos ocorrem serviços que visam melhorar o sistema de drenagem de águas, facilitando o escoamento após períodos de chuvas excessivas, bem como melhorias na pista nos períodos de tempo bom.

Os serviços são executados por meio de contrato de manutenção e conservação de via não-pavimentada, uma iniciativa do DER/PR para garantir condições de trafegabilidade em rodovias com revestimento primário. As intervenções são executadas de modo rotineiro ao longo dos meses, com frentes de trabalho atuando enquanto houver quantitativos e serviços disponíveis no contrato.