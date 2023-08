Alunos de Castro vão conhecer espécies em extinção em visita ao zoológico de Curitiba

Estudantes do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental da rede pública de Castro, região dos Campos Gerais, vão trocar nesta segunda-feira (28) a sala de aula pelo zoológico de Curitiba. Os alunos vão conhecer de pertinho a família de muriquis-do-sul (Brachyteles arachnoides) — ou mono-carvoeiros que o zoo abriga.

A visita faz parte do projeto de Educação Ambiental que visa a conservação dos muriquis-do-sul, unindo esforços da Copel, do Instituto Água e Terra (IAT), da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba e de Castro, sendo executado pelo Instituto de Pesquisa Privado (Lactec).

"O objetivo é conscientizar e sensibilizar alunos e professores das regiões onde os monos vivem, como acontece em Castro, uma vez que essa é uma espécie ameaçada de extinção e contemplada em um Plano de Ação Nacional de proteção", afirma a bióloga da Copel, Júlia Santos.

O projeto começou com a formação de professores, realizada em abril por profissionais do Lactec e da Prefeitura de Curitiba, e um desafio de desenhos para os estudantes. Os desenhos selecionados formaram um calendário que será lançado em 2024.

A população dos muriquis-do-sul é pequena e corre perigo de desaparecer. De acordo com a gerente de Meio Ambiente do Lactec, Michela Scupino, as ações de educação ambiental e monitoramento contribuem para a conservação da espécie, repercutindo em diferentes áreas.

“O muriqui-do-sul é um dos maiores primatas das Américas e precisa de porções conservadas de floresta para sobreviver. Diferentes pressões incidem sobre a espécie, dentre as quais se destaca a redução das áreas de vida por meio do desmatamento. Por isso, este projeto de Educação Ambiental é tão importante, pois une o social e o ambiental em prol da conservação da espécie”, diz.

Estima-se que existam aproximadamente 60 indivíduos na região foco do estudo. O número é resultado das pesquisas feitas pela equipe de Meio Ambiente do Lactec nos últimos anos, sendoum dado de grande importância para as pesquisas que são feitas visando a conservação do muriqui-do-sul.