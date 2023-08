Secretaria da Inovação e Invest Paraná apresentam projetos a prefeitos dos Campos Gerais

A Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) e a Invest Paraná apresentaram projetos de inovação para oito prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), nesta quinta-feira (24), em Palmeira. As palestras foram ministradas pelo secretário da Inovação, Marcelo Rangel, e pelo diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco.

Estiveram presentes os prefeitos de São João do Triunfo, Abimael do Valle; Palmeira, Sergio Belich; Piraí do Sul, Henrique Carneiro; Telêmaco Borba, Dr. Márcio Matos; Tibagi, Artur Butina; Porto Amazonas, Elias Gomes; Ortigueira, Ary Mattos; e Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt.

Entre os projetos apresentados, estiveram a entrega de óculos com inteligência artificial para alunos cegos da rede estadual de ensino. As primeiras unidades já foram distribuídas em Curitiba e nas próximas semanas, os alunos dos demais municípios do Paraná serão contemplados com a tecnologia inclusiva.

Na linha de inclusão social, também foi apresentada a instalação de salas multidisciplinares para crianças neurodivergentes . O primeiro modelo IUP6D já foi implementado em Carambeí, sendo uma iniciativa do Governo do Paraná.

Outra ação que está avançando é o projeto Wi-Fi Paraná Inovador. Serão instalados serviços de conexão gratuito à internet em municípios do Paraná, em especial nas áreas com menor desenvolvimento. As tratativas já foram iniciadas para que o projeto seja desenvolvido em São João do Triunfo.

“Estamos viajando muito pelo Paraná e para mim é muito gratificante trabalhar com inovação em uma região onde prefeitos já são inovadores”, afirmou Rangel.

O prefeito de São João do Triunfo, Abimael do Valle, que também é vice-presidente da AMCG, enalteceu as ações do Estado em conjunto com os municípios. “Foi muito importante receber o secretário da Inovação com a apresentação de vários projetos. Além do interesse do município no projeto do Wi-Fi, também já estamos em tratativas com a Invest Paraná para modernização dos nossos serviços”, afirmou.

CITYMATCH– A Invest Paraná apresentou o projeto Citymatch , vitrine digital das cidades, que é um software para ajudar as prefeituras e empresas a cadastrarem oportunidades na área de industrialização e desenvolvimento econômico. As prefeituras que quiserem adquirir o produto têm 50% de subsídio, custeado pela Secretaria da Inovação.

De forma simples, o software promove um “match” entre o setor público e privado. No caso dos municípios, são cadastradas informações como incentivos fiscais, disponibilidade de terrenos e galpões para instalação de empresas, o nível de qualificação da mão de obra da cidade, entre outras. Já as empresas registram na ferramenta as suas necessidades para operar, como quantidade de empregados, o tamanho do imóvel que precisa para se instalar, entre outras.

“Esse projeto é uma maneira de atrairmos investimentos localmente, colocando as ferramentas que nós já usamos na Invest Paraná dentro dos municípios. Isso faz com que a gente tenha uma proximidade maior das cidades. É um marco para modernização”, explcou Giancarlo Rocco.