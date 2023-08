Estado viabiliza casas novas para 78 famílias de Paranavaí, Guairaçá e Loanda

A Cohapar entregou nesta quinta-feira (24) as chaves da casa própria para 78 famílias de Paranavaí, Guairaçá e Loanda que estão incluídas no programa Casa Fácil Paraná. Elas foram beneficiadas na modalidade Valor de Entrada, comsubsídio de R$ 15 mil para ajudar no valor de entrada do imóvel, facilitando a obtenção de crédito junto a Caixa Econômica Federal.O investimento total foi de R$ 1,1 milhão.

Em Paranavaí, 38 famílias doResidencial Novo Parque dos Ipês receberam o subsídio, num investimento de R$ 570 mil. O conjunto tem 45 unidades. Em Loanda, 23 famílias foram beneficiadas. OResidencial Novo Jardim Esplanada tem 25 unidades habitacionais. EmGuairaçá o programa estadual alcançou todas as 17 famílias do Residencial Nova Vida.

O benefício do programa foi concedido a famílias com renda mensal de até três salários mínimos que não possuíam casa própria e nem haviam sido beneficiadas por programas habitacionais do poder público anteriormente. Para terem acesso ao recurso, elas fizeram um cadastro no site daCompanhia de Habitação do Paraná (Cohapar), passaram pela análise documental dos técnicos da empresa e por uma avaliação de crédito da Caixa.

Desde que foi criado, em 2021, o Valor de Entrada já beneficiou cerca de 32 mil famílias com investimentos de R$ 470 milhões. Em junho, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a segunda etapa da iniciativa, que terá como meta atender mais 40 mil famílias paranaenses.