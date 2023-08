Restauração em concreto da rodovia entre Goioerê e Quarto Centenário atrai 4 empresas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou nesta quinta-feira (24) a abertura dos envelopes da licitação da obra de restauração em concreto (whitetopping) e ampliação da capacidade da PR-180 entre Goioerê e Quarto Centenário, na região Centro-Oeste.

Quatro empresas participaram, com propostas variando de R$ 61.708.743,49 a R$ 78.199.701,07. Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai analisar todas as planilhas e apresentar um resultado, já convocando as classificadas para a etapa seguinte, de abertura de envelopes de habilitação.

Os serviços serão feitos do km 217,02 em Goioerê até o km 228,15 em Quarto Centenário (11 quilômetros). O pavimento atual passará por fresagem e reperfilagem para receber as novas placas de concreto de 21 centímetros de espessura. As faixas de rolamento serão alargadas dos atuais 3,20 metros a 3,40 metros para 3,60 metros cada, incluindo as novas terceiras faixas, que irão resolver os pontos em que há congestionamento de veículos pesados e ultrapassagens irregulares.

Os acostamentos terão 2,50 m cada, em ambos os lados da rodovia, também com pavimento rígido de concreto, sendo executadas placas de 15 cm de espessura nestes espaços.

Serão três interseções em nível no trecho, incluindo o entroncamento da PR-180 com a Avenida Vicente Carlos, em Goioerê, que passará a ser uma rótula alongada; um retorno operacional com via marginal na Estrada do Aeroporto; e acessos do tipo “gota” com refúgio central para acessar o perímetro urbano de Quarto Centenário. Também serão adequados e melhorados os acessos aos lotes lindeiros, que incluem cooperativas, indústrias e espaços públicos.

A obra prevê ainda a implantação de dispositivos de drenagem para lidar com águas da chuva e águas subterrâneas, nova sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança, revestimento vegetal nos espaços próximos à pista e pontos de parada de ônibus, entre outros. A nova iluminação viária consistirá em 102 postes metálicos de 12 metros de altura, com luminárias LED e rede elétrica de distribuição trifásica em média tensão.

O traçado da PR-180 será mantido, exceto para correção da geometria de algumas curvas que apresentam maior risco de acidentes. Com todas as melhorias no pavimento, alargamento das faixas de rolamento e garantidas as condições de segurança, a velocidade diretriz da rodovia passará de 80 km/h para 100 km/h. O prazo de execução dos serviços, concluída a licitação, assinado o contrato e emitida a ordem de serviço, é de 360 dias corridos.

PROJETO– O projeto executivo de restauração e ampliação da capacidade desse trecho da PR-180 é resultado da parceria entre a Secretaria de Infraestrutura e Logística e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na forma do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná.