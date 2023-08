Circuito de Corridas de Rua da Sanepar terá troféu para homenagear servidor

A partir da próxima etapa do Circuito de Corridas de Rua Sanepar 60 anos, que será em Pato Branco, no Sudoeste, em 24 de setembro, os atletas empregados da Sanepar que ficarem melhor colocados nas modalidades de 5 kms e 10 kms, masculino e feminino, vão receber o Troféu Hélio de Paula. O troféu é uma homenagem da Companhia ao servidor de Foz do Iguaçu que foi vítima de acidente de trânsito enquanto treinava corrida no último dia 1º de agosto.

De Paula participava de provas tanto no Brasil quanto em outros países. Na abertura do Circuito de Corridas de Rua Sanepar 60 Anos, em Foz do Iguaçu (Oeste), no último dia 9 de julho, ele chegou em 19ºna classificação geral dos 10 kms e foi o 2º colocado na categoria 50/54 anos.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, explica que a criação do troféu é uma forma da empresa homenagear o trabalhador que dedicou a vida, em todos os aspectos, para a promoção da saúde. “Esperamos que a história do Hélio sirva de inspiração para muita gente”, afirma.

Além das provas e corridas promovidas pela empresa, de Paula era um entusiasta do atletismo e sempre muito preocupado com a saúde e qualidade de vida. “O Hélio tinha parado de correr antes de ingressar na Sanepar, mas depois que participou da prova de atletismo das Olimpíadas da Sanepar, em 2009, e ficou em 2º lugar, disse para mim que não estava tão ruim e ia voltar a correr. Daí, nunca mais parou”, lembra Emília de Paula, viúva de Hélio.

De Paula tinha 50 anos. Entrou na Sanepar como leiturista em 2007. Técnico em Química, em 2011 foi trabalhar como operador de estação de tratamento de água e, segundo seus colegas na unidade, tinha muito orgulho da atividade que desenvolvia na estação da Vila C em Foz do Iguaçu. O falecimento ocorreu no dia 8 de agosto.

CIRCUITO SANEPAR– O Circuito de Corridas de Rua Sanepar está sendo realizado em comemoração aos 60 anos da Companhia e dá sequência às fases no Projeto Verão 2022/2023 no Litoral e em Curitiba. Além da caminhada e dos percursos de 5 km e 10km para os adultos, crianças com mais de cinco anos participam da etapa kids. Todos os participantes recebem medalhas.

As inscrições para a próxima etapa que será no dia 24 de setembro em Pato Branco já estão abertas e podem ser feitas neste site .

Confira o calendário regional das demais cidades

08/10 – Toledo

15/10 – Edição Especial Outubro Rosa Curitiba

22/10 – Londrina

29/10 – Maringá

12/11 – Cascavel

19/11 - Guarapuava

03/12 – Ponta Grossa

10/12 - Umuarama

17/12 – Curitiba