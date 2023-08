Conselho de Autoridade Portuária de Paranaguá empossa novos integrantes

O Conselho de Autoridade Portuária (CAP) do Porto de Paranaguá tem novo presidente. Fábio Lavor Teixeira, coordenador-geral de Planejamento e Gestão Fundiária da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), assumiu a presidência na reunião desta quinta-feira (24), assim como outros cinco membros, entre reconduzidos e novos integrantes.

Lavor, que já passou por outros conselhos de autoridade e de administração portuárias no país, substitui Felipe Ozorio Monteiro da Gama, que deixou recentemente o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) e hoje é secretário-geral da Portos do Paraná. Ele assume como novo representante titular da Autoridade Portuária paranaense no CAP.

“É uma grande satisfação e honra assumir o Conselho de Portos com tamanho destaque nacional, como os portos do Paraná”, afirma Lavor, completando que a meta é contribuir e aproximar ainda mais a comunidade portuária de Paranaguá e Antonina com os planos e planejamentos desenvolvidos pelo governo federal, em Brasília.

Engenheiro, mestre em Engenharia Civil, especialista emGestão e Engenharia Portuária, Fábio Lavor é cargo efetivo do Ministério de Portos e Aeroportos (antes Infraestrutura e Transporte). Ele representa o Poder Público federal no Conselho.

“Tenho a difícil missão de suceder Felipe Gama, excelente profissional. Para a nossa felicidade ele segue em nosso CAP. Acredito que poderemos fazer um ótimo trabalho aqui nos portos do Paraná”, acrescenta o representante da SNPTA.

POSSES– Ainda na reunião desta quinta-feira (24), o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira, assumiu como novo representante da Autoridade Portuária e suplente de Gama no CAP.

Gerson Zanetti Faucz foi reconduzido como representante titular da Receita Federal e João Antônio Batista Lozano como representante titular da Prefeitura de Paranaguá. Nesias Paulino de França assumiu como novo representante suplente da Federação Nacional dos Estivadores (FNE).

CONSELHO- O CAP Paranaguá é formado por 16 membros titulares e outros 16 suplentes. Pelo setor público, eles representam o MPOR, o Governo do Paraná, a Prefeitura de Paranaguá, a Portos do Paraná, a Marinha, Receita Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Agricultura.

O setor privado é representado no conselho pelaAssociação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), Sindicato dos Operadores Portuários (Sindop), Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) e Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP).

Representando os trabalhadores, estão membros da FNE, a Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco Arrumadores e Amarradores de Navios nas Atividades Portuárias (Fenccovib), e a Federação Nacional dos Portuários (FNP).

Saiba mais sobre o Conselho em https://www.portosdoparana.pr.gov.br/CAP-Paranagua