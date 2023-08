Casa da Agroecologia do IDR-Paraná recebe visita de técnicos de Santa Catarina

Um grupo de extensionistas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) eagentes de comercialização de orgânicos na região metropolitana de Curitiba realizaram, nesta semana, uma visita técnica na Casa da Agroecologia, em Pinhais,que pertence ao IDR-Paraná.

Localizada na Região Metropolitana de Curitiba, a Casa da Agroecologia fica na Estação de Pesquisa em Agroecologia do IDR-Paraná. Ela tem o objetivo de disseminar informações aos agricultores, técnicos e estudantes.O espaço conta com 147 hectares dedicados à pesquisa, experimentação e extensão em agroecologia. Ali são testadas novas práticas e tecnologias em busca de uma agropecuária mais sustentável, com foco na produção de leite orgânico, sistema silvipastoril, compostagem, fruticultura, plantas medicinais, bambu, entre outros.

Ela também é a primeira Estação de Pesquisa Certificada Orgânica do País. Atualmente, atende diretamente entre 1.300 a 1.800 pessoas por ano. “A ideia da Casa da Agroecologia é atender diferentes públicos interessados no tema”, disse Moacir Darolt, engenheiro agrônomo do IDR-Paraná e coordenador do projeto.“Durante a visita dividimos as abordagens teóricas e experiências práticas de comercialização com ideias inovadoras para implementar a comercialização de alimentos agroecológicos em circuitos curtos”.

Com a troca de experiências, os extensionistas podem levar para Santa Catarina diferentes práticas e adaptá-las às suas condições locais, promovendo sistemas agrícolas mais resilientes e produtivos.Outro destaque da visita foi o programa de Cestas Solidárias, que conta com apoio do IDR-Paraná. É um "sistema de assinatura" de cestas de produtos do campo, o que auxilia agricultores familiares.

Segundo Tulio César Dassi, agrônomo do Epagri, essa troca de experiências é muito importante. “Essa relação com os colegas aqui do IDR-Paraná é muito significativa. Muitas vezes sabendo o caminho que foi percorrido, conseguimos pegar atalhos e isso facilita o trabalho do técnico e, principalmente, do agricultor envolvendo mais produtores”, afirmou.

Já Daniele Simonetti Rossi, extensionista do Epagri, destacou a importância de atualizar as informações. “Eu acho muito proveitosa essa interação. Aqui tivemos vários insights que podemos levar para lá. Na Casa da Agroecologia percebemos que a pesquisa e a extensão estão muito integradas”, disse.

A visita foi acompanhada pelo engenheiro agrônomo da área de sócio economia do IDR-Paraná, Ivo Melão, pela engenheira agrônoma do IDR-PR, Ana Simone Richter, responsável pela produção vegetal, por Evandro Richter, engenheiro agrônoma do IDR-PR responsável pela produção animal, e por João Ari Hill, coordenador do Polo de Pesquisa do IDR-PR. O grupo também realizou visitas técnicas na Ceasa, na Cooperativa de Agricultores Orgânicos e de Produção Agroecológica (COAOPA) e na Feira de Orgânicos de Curitiba.