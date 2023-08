Portos do Paraná apresenta em Natal projetos envolvendo a conservação da água

A Portos do Paraná apresentou nesta semana em Natal (RN), no XXV Encob (Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas), um projeto de tratamento alternativo de esgoto doméstico e outro de proteção de nascentes, que foram executados nas comunidades ilhadas da Baía de Paranaguá, no Litoral. A participação no evento estreita relações com outras autoridades nacionais envolvidas na gestão integrada de águas com o foco na sustentabilidade e nas discussões sobre o futuro.

“Esse encontro reúne pessoas do Brasil inteiro que fazem parte dos comitês de bacias e participam de toda essa regulamentação dos recursos hídricos, e trouxemos dois trabalhos que foram desenvolvidos dentro do Programa de Educação Ambiental da Portos do Paraná”, disse a bióloga e analista portuária Jaqueline Dittrich.

Em Natal, ela apresentou e debateu os programas adotados em Eufrasina e Europinha com sucesso. “A gente trouxe dois banners para expor no evento. Um deles foi o trabalho desenvolvido com saneamento básico e a instalação de biodigestores para tratamento de esgoto em Eufrasina e o outro foi o trabalho desenvolvido em Europinha, que envolve a proteção de nascentes do tipo caxambu”, destacou a bióloga.

Para Jaqueline, é sempre importante estar presente nesses encontros e divulgando projetos significativos da Portos do Paraná. “A importância do evento é justamente poder envolver as pessoas que estão ativas na gestão dos recursos hídricos no Brasil inteiro e ter toda essa troca de conhecimento com várias oficinas e painéis muito interessantes para trazer bastante capacitação às pessoas que estão à frente desses comitês”, acrescentou.

O encontro segue até esta sexta-feira (25). Mais informações podem ser obtidas pelo site www.encob.org .