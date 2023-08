Portos do Paraná apresenta avanços do Estado da feira Logistique 2023, em Joinville

A Portos do Paraná participou nesta semna, em Joinville (SC), da Logistique 2023, a principal feira do setor logístico da Região Sul do Brasil.Ela segue até esta quinta-feira (24), nos pavilhões da Expoville Joinville, das 13h às 21h.

O diretor empresarial da empresa pública, André Pioli, falou no painel “Desafios da Navegação do 3° Milênio”. O debate teve moderação do consultor portuário Marcelo Salles e contou também com presença de Júlio Dias, assessor técnico do gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, e Cassio Schreiner, presidente do Porto de Itapoá (SC).

Pioli discorreu sobre os investimentos que estão sendo feitos no Porto de Paranaguá, com destaque para a dragagem de manutenção, derrocagem, modernização do corredor de exportação, canal de acesso e da nova moega ferroviária, o Moegão.

“Nos Portos do Paraná temos feito a lição de casa. Temos um time de primeira qualidade, antenado em tudo que acontece na área portuária no mundo. O foco é planejar, pensar na frente, enxergar as perspectivas e se antecipar”, disse Pioli.

Outro tema discutido foi o fortalecimento da relação porto/cidade, que tem se mostrado muito presente em boa parte das ações planejadas pela empresa pública do Paraná.

Segundo Pioli, essa relação se fortalece dia a dia. “Foi recomendação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, logo no começo de sua primeira gestão, que os portos paranaenses tivessem seus olhos voltados para as cidades litorâneas. E assim trabalhamos capacitando nossa população das comunidades ilhadas, promovemos ações sociais com diversos serviços, assumimos e pagamos uma dívida antiga com o município de Paranaguá, no valor de cerca de R$ 25 milhões, que pode ser investido em saúde, educação e qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

Outra novidade da relação porto/cidade, segundo ele, é que após um intenso trabalho foi possível levar para o Porto de Paranaguá os navios de passageiros, com embarque e desembarque já a partir de dezembro, seguindo até março. “Mais do que isso, a MSC Cruzeiros já confirmou também presença na temporada de 2024/2025. Essa movimentação de turistas e passageiros em trânsito vai mudar a vida das pessoas na nossa cidade, gerando mais emprego e renda a todos”, complementou.