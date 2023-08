Mutirão encaminha mais de 400 jovens para vagas de emprego em Curitiba

O mutirão promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), encaminhou 406 jovens entre 14 e 29 anos para vagas de emprego com carteira assinada. Ao longo desta quarta-feira (23), 599 pessoas foram entrevistadas por 18 empresas com sede em Curitiba.

Entre às 9h e 16h, os servidores da Agência do Trabalhador Central de Curitiba e os recrutadores de empresas participantes fizeram 2.141 atendimentos, selecionando candidatos para as mais de 500 vagas oferecidas.

Durante este mês, mutirões voltados ao público entre 14 e 29 anos foram realizados em toda a rede Sine estadual em referência ao Dia Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto.

Para o coordenador de Trabalho e Emprego da SETR, Cássio Strapasson, os mutirões direcionados aos jovens são sempre bem sucedidos no Paraná, uma vez que o estado ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de encaixes na faixa etária de 18 a 29 anos pela rede Sine. "Hoje os estudos relacionados à juventude mostram que todas as ações de empregabilidade voltadas para este recorte são muito importantes", destaca. "Não existe política pública melhor que conceder o primeiro emprego a alguém".

De janeiro a julho deste ano, a rede Sine estadual encaixou 42.296 jovens com idade entre 18 e 29 anos em postos de trabalho com carteira assinada, desempenho que coloca o Paraná em primeiro lugar em empregabilidade neste recorte, superando em mais de 159% os contratos de trabalho intermediados neste período pelas agências do trabalhador do Ceará (16.330) e 189% São Paulo (14.594).