No Show Rural de Inverno, Estado reforça importância de cidades aderirem ao Susaf

A apresentação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) mobilizou as atenções durante a tarde desta quarta-feira (23) no Show Rural de Inverno, em Cascavel. O programa tem como finalidade eliminar limites municipais quando se trata de vender produtos agroindustrializados de origem animal.

O evento reuniu prefeitos e representantes dos 58 cidades que fazem parte da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), técnicos agrícolas, produtores rurais e proprietários de pequenas agroindústrias. Também foi entregue o certificado de habilitação para o município de Medianeira, que agora pode conceder o selo Susaf às suas agroindústrias que se adequarem aos critérios higiênico-sanitários estabelecidos.

Até agora, 41 municípios paranaenses já aderiram ao Susaf de forma individual, outros 31 por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná (Cid Centro) e 10 pelo Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná (Cicenop). Há, pelo menos, 20 municípios em processo de adesão.

Atualmente 55 agroindústrias estão indicadas para o selo Susaf, podendo vender os produtos sem limites municipais. O objetivo do governo estadual é ter, no mínimo, 200 municípios aderidos até 2026.

“Nós queremos destravar os processos, o que já estamos fazendo, pois podemos ir mais longe e com mais velocidade”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. Segundo ele, o importante é o Estado dar condições para que o empreendedorismo possa acontecer. “Alguns perceberão oportunidades e vão crescer. Isso fará bem para a economia pois venderão para todo o Estado. O desafio é importante, sem limites para o Paraná".

A gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Mariza Koloda Henning, destacou a necessidade de os municípios que quiserem aderir ao Susaf possuírem um Sistema de Inspeção Municipal (SIM) atuante e bem-estruturado. Eles também têm a possibilidade de se unirem em consórcio para compartilhar o serviço de inspeção e reduzir custos.

É o município quem indica as agroindústrias para que recebam o selo e possam ampliar o mercado para todo o Estado. “É importante alertar que o Susaf não se restringe a agroindústrias do meio rural, mas também para aquelas que estão em ambiente urbano e têm bons produtos a oferecer", disse Mariza.

Os estabelecimentos interessados em obter o selo Susaf/PR devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e de saúde dos manipuladores. Além disso, são exigidos a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos. O Susaf foi criado por lei em 2013, mas regulamentado em 2020.

EVENTO–O Show Rural de Inverno é promovido pela Cooperativa Coopavel, com o objetivo de difundir culturas apropriadas a esse período, com destaque para o trigo. A comitiva liderada pelo secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento conheceu algumas das cultivares de cereais de inverno do IDR-Paraná que estão sendo divulgadas. O evento termina nesta quinta-feira (25).

PRESENÇAS– Também participaram o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins; o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Eder Bublitz; além dos chefes dos núcleos regionais da Seab em Cascavel, Lissando Veran, e em Toledo, Paulo Salesse; gerentes regionais do IDR-Paraná e Adapar e servidores do Sistema Estadual de Agricultura.