Vereadores aprovam contas da ex-prefeita Nerilda Penna

A Câmara de Vereadores de Arapoti aprovou, em sessão realizada na última segunda-feira (21), as contas referentes ao mandato da ex-prefeita Nerilda Penna referentes ao ano de 2020.

De acordo com as informações divulgadas a imprensa, a aprovação seguiu o parecer prévio apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) que recomendou a aprovação dos gastos da prefeita. O documento contou apenas com uma ressalva em relação a ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial.

Com isso, o relatório foi encaminhado à Câmara onde os oitos vereadores votantes seguiram a recomendação do TCE aprovando as contas da ex-prefeita através do Projeto de Decreto 311/2023 da Comissão de Finanças e Orçamento.

Nerilda Penna esteve presente no plenário da Câmara e acompanhou a votação. Ela ainda agradeceu a equipe de servidores que fez parte de sua gestão entre 2017 a 2020, além dos vereadores e a população e confiou em seu trabalho. “Fui muito feliz no meu mandato, por fazer muitas melhorias em Arapoti. Foi uma gestão firme, séria, correta e pelo bem da população arapotiense”, comentou.

A ex-prefeita ainda convidou as mulheres para que participem e sejam mais ativas na política e tomadas de decisões do município. “Precisamos que a presença das mulheres seja cada vez mais forte na política para tomada de decisões em prol do nosso município”, finalizou Nerilda.