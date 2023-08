Programa Sanepar Rural leva água tratada para comunidade de Quedas do Iguaçu

Moradores da comunidade rural Nossa Senhora Aparecida, em Quedas do Iguaçu, no Oeste do Estado, serão beneficiados por obras de implantação de um sistema de abastecimento por meio do programa Sanepar Rural, em parceria com a Prefeitura.

A Sanepar e a Prefeitura juntas vão investir R$ 870,4 mil, na operacionalização do poço, instalações hidráulicas do sistema de tratamento, reservatório, 12,6 quilômetros de redes de distribuição, mais 4,5 quilômetros de adutoras e 46 ligações domiciliares, com o fornecimento de hidrômetros.

Pela parceria, a Sanepar fornece materiais hidráulicos, equipamentos, estudos, projetos e apoio técnico, ambiental e sócio-comunitário, e faz os treinamentos para que a comunidade possa operar e gerenciar o sistema. A Prefeitura de Quedas do Iguaçu fica responsável pelos materiais de construção civil e pela mão de obra para instalar os equipamentos.

Em fase de organização, a comunidade rural Nossa Senhora Aparecida já se reuniu para criar a Associação da Água e aprovar o Estatuto e Regimento Interno. Também foi eleita a diretoria, formada por membros da própria comunidade, que fará a gestão do sistema, com apoio técnico e capacitação da Sanepar.

A expectativa é de que, em dois anos, o sistema de abastecimento rural esteja em funcionamento.

“O programa Sanepar Rural é um ‘braço’ de responsabilidade social da Sanepar, que com o apoio das prefeituras e das comunidades, possibilita levar água tratada para moradores de áreas rurais no interior dos municípios onde atua, e com isso mais saúde e qualidade de vida para as pessoas”, afirma o assessor da Diretoria Comercial da Sanepar, Roboão Senegaglia.