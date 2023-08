Grupo chinês especializado em infraestrutura tem interesse em investir no Paraná

O horizonte de obras previstas para o Paraná para os próximos anos, que inclui o pacote de concessões rodoviárias, a Nova Ferroeste e parcerias público-privadas para a área de saneamento, entraram no radar da CRCC, companhia chinesa especializada em infraestrutura que já foi considerada uma das maiores empresas de engenharia e construção do mundo.

Nesta quarta-feira (23), durante o evento Paraná em Foco, em São Paulo, o governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu com representantes do grupo na América Latina, que demonstraram interesse em investir no Paraná. A CRCC já conta com projetos no País e quer expandir sua participação no Brasil.

Ratinho Junior destacou que o Paraná se tornou um cartão de visitas para quem procura investir no Brasil . O programa de concessões rodoviárias, por exemplo, inclui 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais e deve receber R$ 50 bilhões em investimentos. O primeiro lote do pacote vai a leilão nesta sexta-feira (25) e conta com 473 quilômetros de estradas. E o segundo, com extensão de 605 quilômetros, será leiloado em 29 de setembro.

Na área ferroviária, o destaque é a Nova Ferroeste, que está na fase de estudos ambientais. Os trilhosdo projeto vão passar por 66 municípios, sendo 51 no Paraná e 8 no Mato Grosso do Sul.

“Temos muitas oportunidades no Paraná, em especial na área de infraestrutura, com o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina, e a Nova Ferroeste, que está na fase final do parecer ambiental e será uma concessão de 99 anos. Serão mais de 1,5 mil quilômetros de trilhos ligando três estados e podendo captar a carga de dois países”, explicou Ratinho Junior.

“Acreditamos que o Paraná está muito bem posicionado e gostaríamos de entender as oportunidades que o Estado tem pra investimentos. Nosso portfólio é muito focado na área de infraestrutura, com projetos de construção de ferrovias, metrôs, pontes e rodovias”, destacou Raul Liu, gerente-geral de Marketing e Negócios da CRCC América Latina.

PARANÁ EM FOCO– Promovido pela Editora Globo e pelo jornal Valor Econômico, o seminário Paraná em Foco reuniu empresários e gestores de fundo de investimentos para conhecerem as oportunidades de negócios do Estado. Além de uma apresentação do governador Ratinho Junior, o evento também contou com painéis com o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e com os presidentes da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, e da Sanepar, Claudio Stabile.