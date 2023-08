Com Comitê de Ética e Integridade, Portos do Paraná reforça segurança a investidores

Foto: Portos do Paraná

A estrutura de governança da Portos do Paraná fica mais robusta com a criação de um Comitê de Ética e Integridade. Esta é a primeira vez que um colegiado com esse foco é formalizado na empresa pública que administra os portos de Paranaguá e Antonina.

O comitê passa a se ocupar em atividades que vão desde a apuração de denúncias de desvios éticos, em apoio ao Conselho de Auditoria Estatutário (CAE), até o desenvolvimento de ações informativas voltadas ao conhecimento dos princípios e valores éticos que regem as relações interpessoais na companhia.

Na coordenação estão Cinthia Breidenbach, da Gerência de Arrendamentos e, como suplente, Jaqueline Dittich Trevisan, da Diretoria de Meio Ambiente. Ainda integram o comitê Adrielle Lourenço, da Diretoria de Operações, que tem como suplente Nívea Wajima, da presidência; e Adrian Lamek de Ramos, da Coordenadoria Financeira, que tem como suplente o coordenador de Desenvolvimento de Pessoal, Henrique Pires.

O mandato dos membros do Comitê tem duração de dois anos, sem recondução dos titulares. Além de atuar, de maneira autônoma, em apoio à Ouvidoria, o órgão recebe apoio técnico da Superintendência de Governança, criada em 2020.

“Com certeza ele eleva o nível de governança na empresa, trazendo mais segurança na execução das nossas atividades. Além disso, traz ainda mais segurança jurídica para investidores e demais parceiros da empresa pública”, afirma o superintendente de Governança da Portos do Paraná,Carlos Eidam de Assis.

“Analisamos os exemplos já aplicados não apenas na nossa área de atuação – portuária –, mas em outros mercados. Com isso, buscamos tornar ainda mais sólido o trabalho de governança corporativa e compliance que vimos desenvolvendo desde 2020”, completa.

O grupo está focado em desenvolver ações de conscientização e abordar os mais diferentes temas para garantir as melhores práticas na empresa. “O Comitê se reflete tanto como um instrumento de efetivação e garantia de direitos dos colaboradores, como de conscientização e fomento acerca dos princípios e valores éticos que norteiam as relações na Portos do Paraná”, explica Cinthia, a coordenadora do grupo.

Nesse contexto, o grupo já traçou diretrizes para implementação de ações de conscientização a respeito do Código de Ética da Autoridade Portuária e do Código de Conduta e Integridade dos Empregados Públicos. Isso será feito com palestras e outras atividades de disseminação em larga escala de conteúdo educativo voltado à ética nas relações de trabalho.

“Nossa prioridade está voltada à saúde das relações interpessoais, com vistas a um ambiente laboral sadio, colaborativo e ainda mais produtivo, com ênfase no respeito à individualidade e à diversidade”, garante.